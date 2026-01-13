Côte d’Ivoire : en exil, Dr Boga Sako rappelé à son poste par l’Université Alassane Ouattara

En Côte d’Ivoire, l’Université Alassane Ouattara de Bouaké somme Dr Boga Sako Gervais, enseignant-chercheur en exil depuis plusieurs mois, de reprendre service dans un délai de trois jours. L’annonce a été faite à travers un communiqué signé du président de l’institution, le Pr Kouamé Koffi.

Selon le document, Dr Boga Sako, assistant au département de Lettres modernes de l’Unité de formation et de recherche (UFR) Langues et Littératures, est absent de son poste depuis l’année académique 2024-2025. « Le président de l’Université Alassane Ouattara invite Monsieur Boga Sako Gervais à rejoindre son poste dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de publication du présent communiqué », indique le texte, qui précise que le non-respect de cette injonction pourrait entraîner des sanctions disciplinaires.

L’administration universitaire avertit qu’à l’expiration de ce délai, elle se réserve le droit d’engager une procédure de révocation pour abandon de poste, conformément aux textes en vigueur. Homme de lettres et défenseur des droits de l’homme, Dr Boga Sako, réputé proche de l’opposition, avait quitté le pays en juin 2025 dans un contexte de mobilisation contre la candidature à un quatrième mandat présidentiel, contestée par l’opposition.

À l’époque, le président de la Fondation internationale pour l’observation et la surveillance des droits de l’homme et de la vie pacifique (FIDHOP) avait évoqué des raisons de sécurité. Jusqu’ici, aucune communication officielle de l’université n’avait été faite sur sa situation administrative. Ce communiqué vient ainsi préciser la position de l’institution, qui affirme agir dans le strict respect des règles régissant le personnel de l’enseignement supérieur.

À ce stade, Dr Boga Sako Gervais n’a pas réagi publiquement à cette mise en demeure. La suite du dossier dépendra de son éventuel retour ou des mesures administratives que prendra l’Université Alassane Ouattara de Bouaké.