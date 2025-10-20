Côte d’Ivoire – Du militantisme à la candidature : le parcours hors norme de Simone Gbagbo

Candidate à l’élection présidentielle, Simone Ehivet Gbagbo, à la tête du Mouvement des Générations Capables (MGC), présente une vision ambitieuse pour la Côte d’Ivoire.

Ancienne Première dame et figure emblématique de la vie politique ivoirienne, elle incarne la résilience, forte d’un demi-siècle d’expérience politique, des geôles de la dictature à la candidature présidentielle. Son programme repose sur sept engagements majeurs. Il prévoit la modernisation de l’État, la lutte contre la corruption, la réforme électorale et la sécurisation des institutions.

La diplomatie et la sécurité sont également au cœur de sa vision, avec la professionnalisation des forces de défense et une politique étrangère souveraine. Sur le plan économique, elle mise sur la diversification des secteurs productifs, l’industrialisation et le soutien aux PME, visant 30 % d’industrie dans le PIB en cinq ans, tout en favorisant la création d’emplois et le développement régional.

Le programme social inclut la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants, la construction de classes et le développement de l’enseignement technique. La protection de l’environnement, la promotion de la culture, du sport et du tourisme durable complètent son plan.

Née en 1949 à Moossou, Simone Gbagbo s’est illustrée dans le syndicalisme et le multipartisme, avant de devenir députée, Première dame et vice-présidente du FPI. Libérée en 2018 après sa détention, elle fonde le MGC et se présente à la présidentielle de 2025, portée par sa foi et son expérience politique.