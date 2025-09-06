PAR PAYS
Côte d’Ivoire – Disparition d’Ibrahim Zigui : la famille porte plainte pour enlèvement

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Ibrahim Zigui, militant proche du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI)
La famille d’Ibrahim Zigui, militant proche du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), a annoncé avoir déposé une plainte pour « enlèvement et séquestration » contre X.

Le jeune homme est porté disparu depuis la nuit du lundi 1er au mardi 2 septembre 2025, après l’irruption à son domicile d’hommes armés et encagoulés. Ses proches affirment qu’il a été conduit de force vers une destination inconnue. Les assaillants auraient également emporté plusieurs effets personnels, dont un téléviseur.

Depuis cette nuit-là, Ibrahim Zigui n’a donné aucun signe de vie. Dans un communiqué, son avocat Me Dakoury Sylvain Tapi dénonce une « situation dramatique » et appelle les autorités à agir rapidement pour élucider cette disparition. La plainte officielle a été déposée le vendredi 5 septembre auprès du procureur de la République.

Cette disparition intervient dans un climat politique tendu, à moins de deux mois de la présidentielle d’octobre 2025. Plusieurs militants de l’opposition ont récemment été arrêtés dans des circonstances similaires. Ibrahim Zigui, très actif sur les réseaux sociaux, était connu pour ses prises de position en faveur de Laurent Gbagbo et de son parti, le PPA-CI.

Quelques jours avant sa disparition, le cyber-activiste avait diffusé une vidéo appelant les militants de l’opposition à se mobiliser le 10 septembre, date de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Dans ce message, il incitait ses partisans à descendre massivement dans les rues, en brandissant drapeaux et maillots nationaux.

Face à ce qu’il qualifie de « violation des libertés fondamentales », le PPA-CI, par la voix de son vice-président Justin Koné Katinan, accuse le pouvoir de chercher à « étouffer les voix dissidentes ». Le parti exige la libération immédiate d’Ibrahim Zigui ainsi que celle de tous les autres détenus politiques.

