Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara appelle à une mobilisation massive pour le scrutin du 25 octobre

Une marée humaine s’est rassemblée jeudi 23 octobre 2025, à la place de la République, au Plateau, pour le meeting de clôture de campagne du président sortant et candidat à sa réélection, Alassane Ouattara.

Devant ses partisans, il a lancé un appel à la mobilisation pour le scrutin présidentiel prévu ce samedi 25 octobre. « Je vous invite à renouveler vos forces et à aller voter massivement », a déclaré le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), sous les ovations de la foule.

Alassane Ouattara a insisté sur l’importance de voter collectivement. « N’allez pas voter seuls. Allez voter avec vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, toute la famille. Chacun doit se mobiliser pour faire triompher la paix, la stabilité, le développement et la solidarité », a-t-il affirmé.

Le président-candidat a également souligné que sa démarche politique s’inscrivait dans la continuité de son projet de bâtir une Côte d’Ivoire unie et prospère. « Ma candidature traduit une seule ambition : construire une grande nation, solidaire et ambitieuse, afin que les jeunes puissent bénéficier de cette prospérité », a-t-il ajouté.

Dans une atmosphère empreinte de ferveur patriotique, il a exhorté ses sympathisants à rester vigilants et à préserver le climat de paix dans le pays. « Surveillez bien vos quartiers, car certains pourraient tenter de troubler la sérénité. Soyons prêts à protéger notre Côte d’Ivoire », a-t-il conclu, sous de nombreux applaudissements.

Pour ce scrutin, 8 727 431 électeurs ivoiriens sont appelés à voter afin de choisir parmi cinq candidats le prochain président du pays. La Commission électorale indépendante (CEI) a mis en place 25 678 bureaux de vote, dont 25 370 en Côte d’Ivoire et 308 à l’étranger, dans les représentations diplomatiques et consulaires.