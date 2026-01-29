Côte d’Ivoire : À Bouaké, une voleuse arrêtée pour vols par ruse au marché

Bouaké, 28 janvier 2026 — Les services du commissariat du 4e arrondissement ont interpellé une femme identifiée par les initiales K.F dans le cadre de l’opération Épervier XI, après une plainte pour vol par ruse au marché central. Les policiers disent avoir retrouvé une partie des objets et des sommes dénoncées par la victime lors d’une perquisition menée au domicile de la mise en cause.

La plainte à l’origine de l’intervention a été déposée par une commerçante, Mme K.A, qui a signalé la disparition d’une somme de 500 000 francs CFA et de deux robes de couleur noire. Selon le dossier judiciaire, la victime a affirmé avoir été victime d’un stratagème ayant permis la soustraction des effets litigieux au sein du marché central de la ville.

Les enquêteurs du commissariat du 4e arrondissement, mobilisés dans le cadre d’Épervier XI, ont indiqué avoir réalisé des investigations rapides qui ont permis d’aboutir à l’identification et à l’arrestation de K.F. La mise en cause a été conduite au poste de police où son audition et les premiers actes d’enquête ont été effectués.

Perquisition, saisies et suite judiciaire

Une perquisition autorisée et menée au domicile de K.F a permis la découverte d’une somme en numéraire de 560 000 francs CFA ainsi que des deux robes, objets de la plainte. Les policiers ont saisi les éléments retrouvés et les ont versés au dossier d’enquête. Les montants et les effets ont fait l’objet d’un inventaire formel selon les procédures en vigueur.

Sur instruction du Procureur de la République, les agents ont restitué à la plaignante la somme correspondant au montant déclaré volé, soit 500 000 francs CFA, ainsi que les deux robes. Le complément d’argent retrouvé a été conservé dans le cadre de l’enquête et pour vérification de son origine.

La personne mise en cause a ensuite été présentée devant le Parquet afin que soit décidée la suite des poursuites pénales. Les qualifications retenues dans le dossier incluent le vol par ruse, telle que rapportée par les autorités de police, et les actes procéduraux ont été engagés conformément aux dispositions applicables.

Les services de police indiquent que l’enquête se poursuit pour établir si K.F pourrait être impliquée dans d’autres faits similaires rapportés dans le secteur du marché central