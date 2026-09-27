Côte d’Ivoire : 50 085 tonnes de cacao tracées en deux semaines, les ports accélèrent de 51,6 %

Le système ivoirien de traçabilité du cacao a enregistré 50 085 tonnes en quatorze jours, tandis que les réceptions portuaires progressent de 51,6 % sur un an.

La Côte d’Ivoire a enregistré 50 085 tonnes de fèves de cacao via son Système national de traçabilité entre le 7 et le 20 septembre 2026, soit les deux premières semaines de la campagne 2026-2027. Dans le même temps, les réceptions portuaires ont progressé de 51,6 % par rapport à la même période de 2025.

Au total, 770 coopératives et acheteurs agréés ont utilisé le dispositif pour des transactions impliquant 70 525 producteurs. Le système doit suivre l’origine des fèves depuis les zones de production jusqu’aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement.

Sur la même période, 1 032 connaissements correspondant à 40 947 tonnes attendues ont été validés par 40 exportateurs. Dans les ports d’Abidjan et de San Pedro, 21 467 tonnes avaient été effectivement réceptionnées au 20 septembre, contre 14 165 tonnes un an plus tôt.

La traçabilité devient un enjeu commercial

La campagne 2026-2027 doit permettre à la filière ivoirienne de progresser vers un cacao entièrement traçable, alors que les marchés internationaux renforcent leurs exigences en matière d’origine et de durabilité.

La Côte d’Ivoire reste le premier producteur mondial de cacao et le marché européen demeure un débouché majeur pour ses fèves et produits transformés.