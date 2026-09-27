Guinée : le bilan de l’accident de Kissidougou monte à 12 morts, dont la mariée

Le bilan de l’accident survenu à Sangardô, dans la préfecture de Kissidougou, a été révisé à 12 morts. Parmi les victimes figure la jeune mariée dont le cortège revenait de Banian.

Le bilan de l’accident survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2026 à Sangardô, dans la préfecture de Kissidougou, a été révisé à 12 morts, selon des médias guinéens. Les premières informations faisaient état de neuf victimes.

Le véhicule transportait des personnes revenant d’un mariage célébré à Banian. Il aurait quitté la chaussée après une perte de contrôle avant de tomber dans un marigot près d’un pont. Plusieurs occupants sont restés bloqués à l’intérieur.

Parmi les victimes figure la jeune mariée, selon le bilan actualisé rapporté par la presse locale. Le marié et le chauffeur auraient survécu.

Un bilan revu à la hausse

Les secours de la Protection civile ont travaillé plusieurs heures sur les lieux pour récupérer les victimes. Les corps ont été transférés vers l’hôpital préfectoral de Kissidougou.

Les circonstances exactes de l’accident restent à établir. Les premières informations évoquent un trou sur la chaussée qui aurait provoqué la perte de contrôle du véhicule.