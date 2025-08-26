PAR PAYS
Côte d’Ivoire : 04 morts dans une attaque armée près de la frontière burkinabè

Sécurité
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l'Ouest
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l’Ouest@PSI
Dans la nuit du 24 au 25 août 2025, le village de Difita, dans le département de Téhini, a été frappé par une attaque d’individus armés non identifiés. Selon les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI), l’assaut a eu lieu vers deux heures du matin, plongeant cette localité agricole dans l’horreur.

Le bilan provisoire fait état de quatre paysans tués, d’un villageois porté disparu et d’une femme grièvement brûlée, prise en charge par les services médicaux. Plusieurs cases ont été incendiées, du bétail emporté et des véhicules détruits.

Le Commandement de la Zone opérationnelle nord a déployé des moyens aériens et terrestres, mais les assaillants avaient déjà pris la fuite. Les opérations de ratissage se poursuivent dans les zones frontalières pour retrouver les auteurs et prévenir toute nouvelle incursion.

Dans un communiqué, l’État-Major général des Armées, par le Général de Corps d’Armée Lassina Doumbia, a présenté ses condoléances aux familles et souhaité un prompt rétablissement à la victime blessée, tout en appelant les populations au calme et à la vigilance.

Située à deux kilomètres de la frontière burkinabè, la localité de Téhini reste vulnérable aux attaques transfrontalières. Difita avait déjà été visée fin 2021 par des assaillants repoussés par les forces de défense et de sécurité.

