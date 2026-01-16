Corée du Sud : Yoon condamné à 5 ans de prison au premier procès
Le 16 janvier, l’ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné à cinq ans de prison pour obstruction à la justice et d’autres délits, au terme du premier d’une série de procès le concernant pour sa tentative ratée d’imposer la loi martiale en décembre 2024. Ce procès, tenu à Séoul, est distinct de l’affaire d’« insurrection » — l’accusation la plus grave pour laquelle le parquet a requis la peine de mort contre l’ancien chef d’État — et dont le verdict est attendu en février.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires