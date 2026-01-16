Accueil En Brève Corée du Sud : Yoon condamné à 5 ans de prison au premier procès

Corée du Sud : Yoon condamné à 5 ans de prison au premier procès

Le 16 janvier, l’ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné à cinq ans de prison pour obstruction à la justice et d’autres délits, au terme du premier d’une série de procès le concernant pour sa tentative ratée d’imposer la loi martiale en décembre 2024. Ce procès, tenu à Séoul, est distinct de l’affaire d’« insurrection » — l’accusation la plus grave pour laquelle le parquet a requis la peine de mort contre l’ancien chef d’État — et dont le verdict est attendu en février.