Coopération: le Tchad installe son ambassade à Cotonou

Le Tchad renforce sa présence diplomatique en Afrique de l’Ouest avec l’ouverture officielle de son ambassade au Bénin.

Établie dans le quartier Haie-Vive à Cotonou, la nouvelle représentation couvre également le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire, élargissant ainsi le champ de l’action diplomatique tchadienne dans la sous-région.

Cette implantation marque une étape importante dans la consolidation des relations entre N’Djamena et Cotonou. Elle vise à structurer davantage les échanges politiques, à encourager les partenariats économiques et culturels, et à soutenir la coopération universitaire.

À travers cette décision, les deux États affichent leur volonté commune d’inscrire leur coopération dans une dynamique durable, fondée sur des convergences historiques et une ambition partagée pour l’intégration régionale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le chargé d’affaires du Tchad au Bénin, Mori Tamasta Namde, a souligné que la transformation du consulat général en ambassade répond à l’évolution favorable des relations bilatérales. Selon lui, ce nouveau cadre diplomatique permettra d’accompagner plus efficacement les initiatives conjointes et d’intensifier les échanges institutionnels entre les deux pays.

Du côté béninois, le directeur des relations extérieures, Marius Loko, a salué cette installation qu’il considère comme une opportunité stratégique. Il a réaffirmé la disponibilité des autorités béninoises à travailler avec la partie tchadienne afin de faire de cette représentation un instrument actif de coopération, notamment dans les domaines économique, culturel et académique.

Au-delà de la dimension diplomatique, l’ouverture de l’ambassade tchadienne à Cotonou ouvre également la voie à un renforcement de la coopération sécuritaire, dans un contexte régional marqué par des défis communs. Elle s’inscrit ainsi comme un nouveau point d’ancrage du rapprochement entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.