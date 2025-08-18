Compétitions africaines: la CAF retire son homologation au stade GMK de Cotonou

Soixante-douze heures. C’est le temps qu’aura duré l’euphorie autour de l’homologation du stade Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou par la Confédération africaine de football (CAF), rapporte Matin Libre dans une publication ce lundi.

Initialement validée pour accueillir les matchs des représentants béninois aux compétitions interclubs Dadjè FC en Ligue des champions et Coton FC en Coupe de la Confédération l’enceinte a finalement été recalée par l’instance faîtière.

Dans un rapport transmis après une mission d’inspection à Cotonou, la CAF estime que le stade est encore en chantier, à l’exception de sa pelouse jugée prête. Une conclusion qui replace le stade GMK dans la liste des vingt stades non conformes publiée par la Confédération le mardi 12 août 2025.

Cette volte-face vient refroidir l’enthousiasme suscité par la première annonce. Quelques jours avant la validation provisoire, une série de clichés vantant la nouvelle pelouse du stade GMK avait envahi les réseaux sociaux, nourrissant l’espoir d’un retour rapide du Bénin sur la scène continentale.

Pourtant, la CAF avait prévenu : dans sa première communication, elle précisait que la liste publiée pouvait être mise à jour, sous réserve de la procédure d’inspection en vigueur. Un détail passé inaperçu pour nombre de Béninois.