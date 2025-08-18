PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Compétitions africaines: la CAF retire son homologation au stade GMK de Cotonou

Compétitions africaines: la CAF retire son homologation au stade GMK de Cotonou

Société
Par edlecteur
Mis à jour:
1 min.
Tirage au sort de la Ligue des champions
Tirage au sort des compétions de la CAF@CAFonline
- Publicité-

Soixante-douze heures. C’est le temps qu’aura duré l’euphorie autour de l’homologation du stade Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou par la Confédération africaine de football (CAF), rapporte Matin Libre dans une publication ce lundi.

Initialement validée pour accueillir les matchs des représentants béninois aux compétitions interclubs Dadjè FC en Ligue des champions et Coton FC en Coupe de la Confédération l’enceinte a finalement été recalée par l’instance faîtière.

Dans un rapport transmis après une mission d’inspection à Cotonou, la CAF estime que le stade est encore en chantier, à l’exception de sa pelouse jugée prête. Une conclusion qui replace le stade GMK dans la liste des vingt stades non conformes publiée par la Confédération le mardi 12 août 2025.

Cette volte-face vient refroidir l’enthousiasme suscité par la première annonce. Quelques jours avant la validation provisoire, une série de clichés vantant la nouvelle pelouse du stade GMK avait envahi les réseaux sociaux, nourrissant l’espoir d’un retour rapide du Bénin sur la scène continentale.

Pourtant, la CAF avait prévenu : dans sa première communication, elle précisait que la liste publiée pouvait être mise à jour, sous réserve de la procédure d’inspection en vigueur. Un détail passé inaperçu pour nombre de Béninois.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le parti Les Démocrates exprime sa consternation et fait des recommandations

Bénin

Assainissement du fichier électoral : l’Anip engage un vaste travail de radiation des personnes décédées

Bénin

Présidentielle et législatives de 2026: l’ANIP fixe les règles pour le choix du centre de vote

Bénin

Bénin: un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé

Togo

Au Togo, l’USAID quitte le terrain, la démocratie en zone de turbulence

Bénin

Bénin – Élections 2026: l’ANIP outille les partis politiques sur la Liste Électorale Informatisée

Bénin

Bénin – un autocar plonge dans le fleuve Ouémé à Glazoué: le gouvernement réagit

Bénin

Bénin: un bus malien chute dans le fleuve Ouémé à Glazoué, 9 rescapés et un corps retrouvé

Bénin

Bénin: 40 colis de chanvre indien interceptés par la police à Illara

Bénin

Kandi: des cadres de l’UP le Renouveau rejoignent Les Démocrates

VOIR TOUS LES FLASHS