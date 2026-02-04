Comment regarder Manchester City – Newcastle en direct pour la Carabao Cup

Mercredi soir à 20h GMT, Manchester City et Newcastle se retrouvent à l’Etihad Stadium pour le match retour de la deuxième demi-finale de la Carabao Cup. Les Citizens abordent cette rencontre avec un avantage acquis après leur succès 2-0 lors de la manche aller.

La qualification pour la finale se joue donc en Angleterre, dans une affiche qui devrait mêler intensité et rythme élevé, tant les deux équipes ont des ambitions fortes dans cette compétition.

La diffusion varie selon les territoires : le public britannique disposera d’une couverture sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football, avec des émissions avant et après-match. En France et dans plusieurs pays francophones d’Afrique, beIN SPORTS détient les droits et proposera la retransmission en direct.

Streaming et options numériques

Pour ceux qui préfèrent suivre la rencontre en ligne, des solutions légales existent selon la zone. Les abonnés au Royaume-Uni peuvent utiliser Sky Go ou NOW TV pour visionner la partie sur smartphone, tablette ou ordinateur. En France et dans la région MENA, les clients de beIN SPORTS pourront accéder au direct via la plateforme beIN CONNECT.