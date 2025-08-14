Comè et Lokossa: l’ANM scelle plusieurs pompes à essence pour fraude au litrage

Au cours d’une opération inopinée menée le 11 août 2025, l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) a détecté plusieurs irrégularités dans des stations-services situées à Comè et Lokossa.

Sous la supervision de Madame Eurielle Akindes, une équipe de contrôle a procédé à des tests de litrage qui ont révélé que certaines pompes délivraient moins de carburant que le volume affiché, constituant une fraude manifeste au détriment des consommateurs.

Face à ces manquements, les pompes défaillantes ont été immédiatement mises sous scellés, empêchant toute poursuite de la vente. Les exploitants des stations concernées ont été sanctionnés financièrement et sommés de se conformer strictement aux normes en vigueur.

Le directeur général de l’ANM, Mouhamed Nazif Moutawakilou, a réaffirmé l’engagement de l’agence à intensifier les contrôles sur l’ensemble du territoire, avec pour objectif de garantir la transparence dans la distribution du carburant et de protéger les droits des consommateurs.