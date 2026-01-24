Clôture à Abou Dhabi de la 2e session de pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains

La deuxième session de pourparlers à Abou Dhabi entre négociateurs russes, ukrainiens et américains s’est achevée samedi 24 janvier, a annoncé la porte-parole d’un négociateur de Kiev.

«Oui», a répondu Diania Davitian, porte-parole du négociateur ukrainien Roustem Oumerov, lorsqu’on lui a demandé si la rencontre était terminée, selon les informations diffusées samedi. L’agent de communication a ainsi confirmé officiellement la fin de cette seconde réunion diplomatique tenue dans la capitale émiratie.

Les agences de presse russes ont par ailleurs indiqué que la délégation russe était de retour à son hôtel à Abou Dhabi, signalant la dispersion des participants à l’issue de la session. Aucun détail supplémentaire sur le contenu des échanges n’a été communiqué par les parties à la fin des travaux.

Participants et lieu des échanges

La rencontre a réuni des négociateurs représentant la Russie, l’Ukraine et les États-Unis. Elle s’est tenue à Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, qui a servi de lieu d’accueil pour ces pourparlers internationaux. Les informations rendues publiques ont été limitées aux confirmations de présence et à l’annonce de la clôture des discussions.

Du côté ukrainien, la confirmation est intervenue par la voix de la porte-parole de Roustem Oumerov. Côté russe, ce sont des agences de presse nationales qui ont rapporté le retour de la délégation à son lieu d’hébergement. Aucune déclaration officielle détaillant l’agenda précis ou les points discutés n’a été diffusée par les délégations au moment de la clôture.

Communications publiques et suite attendue

Les communiqués publics sur ces pourparlers se sont limités, pour l’instant, à des confirmations de présence et à l’annonce de la fin de la session. La brièveté des déclarations laisse planer une certaine retenue dans la communication officielle des parties impliquées. À la clôture, aucune information sur des décisions, accords ou désaccords n’a été publiée.

Les observateurs et agences de presse ont relayé les dépêches indiquant la dispersion des délégations après la session. Les autorités présentes n’ont pas rendu public de calendrier précis quant à une éventuelle reprise des pourparlers ni communiqué sur la durée totale de cette deuxième session.