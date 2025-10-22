Cinéma béninois: un projet de loi pour structurer et dynamiser l’industrie du film et de l’image animée

Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape dans sa politique culturelle. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 22 octobre 2025, l’Exécutif a adopté le projet de loi relatif à l’industrie du cinéma et de l’image animée.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Après son adoption, le texte a été transmis à la Représentation nationale pour vote. Le projet favorisera le renforcement de l’arsenal juridique du domaine, consacrera la mise en place d’un cadre normatif propice à un réel développement d’une industrie du cinéma et de l’image animée pourvoyeuse de richesse autant que d’emplois au Bénin.

Ce texte, présenté comme une réforme majeure du secteur, vise à doter le Bénin d’un cadre juridique moderne et cohérent, à même de soutenir la structuration, la professionnalisation et la rentabilité économique de la filière cinématographique.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le projet de loi consacre la création d’un cadre normatif propice à un véritable développement d’une industrie du cinéma et de l’image animée, capable de générer des emplois, de la richesse et de renforcer la visibilité du Bénin sur la scène culturelle internationale.

Un cadre légal pour un secteur en pleine mutation

Le texte prend en compte plusieurs aspects essentiels à savoir la définition des conditions d’exercice des activités cinématographiques, l’appui au financement des œuvres et structures de production, ainsi que le dépôt légal des documents cinématographiques, une mesure clé pour la protection et la valorisation du patrimoine audiovisuel national.

Cette réforme vient moderniser un secteur encore régi par la loi n°60-15 du 30 juin 1960, jugée largement obsolète face aux évolutions technologiques et à l’émergence de nouveaux formats de production.

À lire aussi : Kataklé: la Finlande remet officiellement au Bénin le 27ᵉ trésor royal d’Abomey

Pour les autorités, cette initiative s’inscrit dans la vision du président Patrice Talon de faire de la culture un pilier de développement économique et d’influence.

Elle répond aussi à la montée en puissance de la création audiovisuelle béninoise, de plus en plus reconnue sur les plateformes numériques et les festivals internationaux.

L’adoption du projet par la Représentation nationale ouvrirait la voie à une nouvelle ère pour le cinéma béninois, marquée par une meilleure protection des acteurs, une attractivité accrue pour les investisseurs et un rayonnement continental renforcé.