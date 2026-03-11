Cindy Knafo, sœur de Sarah Knafo, photographe connue sous C.K.

Le premier tour des municipales approche et la campagne parisienne concentre les regards : Sarah Knafo, députée européenne et candidate à la mairie de Paris, multiplie les apparitions médiatiques entre interviews télévisées et publications sur les réseaux sociaux, adoptant une communication très contemporaine pour séduire les électeurs.

Compagne d’Éric Zemmour, Sarah Knafo a accru sa visibilité ces derniers mois avec des formats courts et des contenus pensés pour circuler en ligne. Sa campagne mise sur des vidéos virales, des slogans concis — parmi eux, la formule reprise dans des publications : « Paris, une ville heureuse » — ainsi que des propositions tournées vers la technologie, selon les éléments de communication diffusés par son équipe. Chaque déplacement et intervention publique de la candidate est suivi et commenté par les observateurs médiatiques et politiques.

Au-delà des images de campagne, le cercle familial de la candidate est entré dans la lumière médiatique. La sœur de Sarah, Cindy Knafo, se distingue comme un soutien affiché sur les réseaux sociaux. Le 10 février, lors d’une interview de Sarah Knafo sur BFMTV, Cindy a publié une story Instagram où elle pose avec leur mère devant la télévision diffusant l’émission, tenant la brochure du programme municipal de sa sœur et légendée par l’expression « Pom-Pom girls ». Quelques jours auparavant, elle avait partagé une vidéo de campagne assortie d’un message enthousiaste : « Fierté, si un jour on m’avait dit ça… Tu vas gagner Sarah ». Ces publications ont alimenté la visibilité numérique autour de la candidate.

Cindy Knafo : du management à la photographie, un parcours artistique

Diplômée en management et communication de l’ISEFAC, Cindy Knafo a orienté sa carrière vers la création visuelle. Sous la bannière de sa structure professionnelle, Initiales C.K, installée en Seine-Saint-Denis, elle exerce comme photographe portraitiste depuis plusieurs années. Son portfolio met en avant des travaux dans les domaines de la mode, de la beauté et des concerts, ainsi que des séances destinées à des particuliers, notamment des portraits et des photographies de maternité.

Dans le milieu artistique où elle évolue, Cindy se présente avec un style personnel remarqué par certains médias, qui l’ont décrite comme une photographe « excentrique » au look distinctif. Elle utilise les réseaux sociaux pour présenter ses productions et interagir avec sa communauté; son compte Instagram mentionné dans la presse apparaît sous le nom @cindy_c.k.

Si Cindy Knafo maintient une activité professionnelle éloignée des arènes politiques traditionnelles, elle n’en a pas moins été sollicitée à l’occasion d’événements liés à la vie publique de sa famille. La presse évoque par ailleurs que, lors de la campagne présidentielle de 2021, elle aurait réalisé certaines photographies d’Éric Zemmour.