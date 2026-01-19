Chine : natalité 2025 au plus bas historique (statistiques officielles)

Le taux de natalité en Chine a atteint en 2025 son niveau le plus bas depuis le début de la tenue de ces statistiques en 1949, indiquent les chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques (BNS). Selon le BNS, la Chine a enregistré 7,92 millions de naissances sur l’année 2025, soit un taux brut de natalité de 5,63 pour 1.000 habitants. La population chinoise diminue ainsi pour la quatrième année consécutive.

Données officielles et trajectoire démographique

Le rapport du Bureau national des statistiques publié lundi confirme un recul prolongé des naissances après plusieurs années de baisse. Le chiffre de 7,92 millions de naissances pour 2025 et le taux de 5,63 pour 1.000 habitants constituent des repères officiels soulignant l’ampleur du phénomène, comparables au plus bas historique enregistré depuis 1949, année à partir de laquelle la statistique est tenue.

Le BNS précise que cette diminution s’inscrit dans une tendance structurelle : la Chine enregistre désormais une contraction de sa population pour la quatrième année d’affilée. Les données annuelles du BNS, publiées régulièrement, permettent de suivre l’évolution des naissances, mais aussi d’autres indicateurs démographiques tels que la mortalité et la mobilité interne de population.

Réformes, mesures publiques et réactions

Face à ce déclin, les autorités chinoises ont adopté au fil des dernières années plusieurs changements de politique visant à encourager les naissances. Après des décennies de restrictions, Pékin a successivement assoupli le contrôle des naissances en levant l’ancien quota d’un enfant par famille, en autorisant d’abord deux enfants, puis trois. Parallèlement, des initiatives destinées à réduire le coût de l’éducation, à accroître les soutiens financiers aux familles, à allonger certains congés parentaux et à proposer des aides au logement ont été annoncées et, dans de nombreux cas, mises en œuvre au niveau local.

Malgré ces mesures, les chiffres publiés par le BNS montrent que les politiques déployées jusqu’à présent n’ont pas encore permis d’inverser la tendance de façon notable. Des démographes et des responsables publics interrogés dans différents médias nationaux et internationaux ont souligné que des facteurs socio-économiques profonds — urbanisation, coût de la vie, évolution des modes de vie et des choix professionnels — jouent un rôle important dans la décision des couples d’avoir des enfants.

Cette évolution démographique attire également l’attention à l’international. En Afrique, où la Chine est un partenaire économique majeur, plusieurs observateurs institutionnels et universitaires suivent ces développements, au regard des relations commerciales, des investissements et des mobilités humaines liant la Chine et le continent. Les données du BNS alimentent les analyses des décideurs et des spécialistes qui suivent l’impact de la démographie chinoise sur l’économie mondiale et sur les échanges bilatéraux.

Le Bureau national des statistiques continuera de publier des mises à jour et des séries chronologiques permettant de mesurer l’évolution de la natalité et de la population. Les chiffres de 2025 constituent, selon ces publications officielles, un nouveau jalon dans la trajectoire démographique du pays.