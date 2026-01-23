Chili : le parquet annonce l’arrestation du principal suspect des incendies

Le parquet chilien a annoncé jeudi 22 au soir l’arrestation du principal suspect dans l’incendie de forêt qui a provoqué la majorité des victimes dans le sud du Chili. La procureure de la région du Biobío, Marcela Cartagena, a confirmé à la presse l’interpellation « d’un homme adulte impliqué dans l’incendie qui a provoqué jusqu’à présent 20 décès ». Les pompiers combattent les flammes sur ce sinistre depuis samedi.

Les autorités locales font état d’un bilan humain lourd: au total, près de 21 décès lui sont attribués dans la région affectée, chiffre qui varie légèrement selon les communiqués officiels au fur et à mesure des constatations. Les responsables judiciaires précisent que l’enquête privilégie la piste criminelle pour expliquer l’origine du sinistre.

Depuis le début de la semaine, la police a procédé à plusieurs interpella­tions liées à l’incendie. Trois autres personnes avaient été appréhendées auparavant; l’une d’entre elles a depuis été relâchée, selon les autorités. L’arrestation annoncée jeudi soir vise le principal suspect identifié par les enquêteurs.

Détails de l’arrestation et de l’enquête

La procureure Marcela Cartagena a fourni des éléments de procédure sans toutefois détailler l’identité complète du suspect ni les charges formelles retenues à son encontre. Les services judiciaires ont indiqué que l’individu serait entendu dans le cadre d’une enquête visant à établir les circonstances exactes de l’incendie et la participation éventuelle de tierces personnes.

Les premières investigations ont conduit à l’interpellation de trois personnes depuis le début de la semaine. Parmi elles, une personne a été relâchée après vérifications, tandis que l’enquête se concentre désormais sur le ou les acteurs principaux présumés. Les autorités ont souligné que l’action pénale se poursuivra en fonction des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs et des constats effectués sur le terrain.

Les enquêteurs cherchent à reconstituer le déroulé des faits, notamment le point d’origine du foyer, les conditions météorologiques et toute trace susceptible d’indiquer une action volontaire. Les autorités locales ont en outre précisé que la qualification de l’infraction dépendra des résultats des expertises et des auditions menées dans les prochains jours.

Situation sur le terrain et impact

Le sinistre a mobilisé d’importants moyens de lutte contre l’incendie depuis samedi: équipes de sapeurs‑pompiers, personnels de protection civile et engins spécialisés sont engagés pour maîtriser les foyers actifs. Les flammes ont ravagé des zones de végétation et touché des secteurs habités du sud du pays, entraînant des pertes humaines et des dégâts matériels importants.

Les autorités régionales du Biobío coordonnent les opérations d’urgence et les premières évaluations des dommages. Les services de secours poursuivent les opérations de recherche et d’assistance aux victimes, tandis que les autorités judiciaires concentrent leurs efforts sur l’identification des responsabilités et la poursuite d’une piste criminelle éventuelle.

Les procédures judiciaires en cours devraient permettre d’éclaircir les causes exactes de l’incendie et d’établir les suites pénales appropriées. Les autorités ont appelé la population à respecter les consignes de sécurité dans les zones affectées et à faciliter le travail des équipes d’intervention.