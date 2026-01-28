Charles III en France pour sa première visite d’État du 26 au 29 mars 2023

Le roi Charles III effectuera sa première visite d’État en France du 26 au 29 mars prochain, a annoncé vendredi 3 mars la présidence de la République. L’Élysée présente ce déplacement comme un « honneur fait à la France » et souligne qu’il illustre « la profondeur des liens historiques » entre Paris et Londres, quelques semaines seulement avant le couronnement du souverain prévu le 6 mai.

Dans le communiqué diffusé vendredi, la présidence française précise que cette visite officielle intervient avant la cérémonie du couronnement et qu’elle revêt une forte portée symbolique. Elle rappelle que ce déplacement témoigne de « la relation d’amitié et de confiance » personnelle établie entre le président de la République et Sa Majesté le roi, relation qui s’est notamment traduite par une coopération sur des sujets environnementaux.

L’Élysée indique par ailleurs qu’Emmanuel Macron « présidera un dîner d’État en l’honneur du souverain et de la reine consort le 27 mars au château de Versailles ». Le communiqué ne donne pas d’autres détails logistiques sur le programme officiel en France, se limitant à relever la dimension historique et diplomatique de la visite.

Après la France, direction l’Allemagne

À l’issue de son séjour en France, Charles III se rendra en Allemagne pour une visite d’État prévue du 29 au 31 mars. Le président allemand, Frank‑Walter Steinmeier, a salué l’annonce dans un communiqué, exprimant « un grand plaisir » à l’idée d’accueillir le roi et son épouse, Camilla, « fin mars ». Le message officiel souligne l’importance du choix fait par le souverain de visiter d’abord la France et l’Allemagne avant son couronnement.

Dans ses propos relayés par la présidence fédérale, Frank‑Walter Steinmeier considère que la décision de Charles III constitue « un geste européen important ». Le président allemand ajoute que l’Allemagne, et plus largement l’Europe, souhaitent « conserver des relations étroites et amicales avec le Royaume‑Uni, même après le Brexit », s’adressant à la fois au roi et aux citoyens britanniques.

Les communiqués français et allemand mettent en avant la portée diplomatique de ces déplacements, axée sur l’amitié bilatérale et la coopération sur des enjeux transnationaux, sans détailler pour l’heure les rencontres ministérielles ou les éléments précis du calendrier protocolaire qui accompagneront ces visites.