Chaînes TV pour Aston Villa – RB Salzbourg (J8, Ligue Europa)

Aston Villa reçoit le RB Salzbourg ce jeudi à 20h GMT pour la huitième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa : une rencontre qui permettra de conclure ce premier acte de la compétition européenne et qui sera suivie en direct par plusieurs diffuseurs internationaux. Les Villans, bien placés au classement, affrontent une formation autrichienne en quête de redressement, tandis que les modalités de diffusion varient selon les pays.

Aston Villa occupe la deuxième place du groupe avec 18 points et présente une série de résultats réguliers au cours de la phase de groupes. Sous la direction d’Unai Emery, l’équipe affiche, sur ses cinq derniers matchs en compétition, un bilan de trois victoires, un nul et une défaite. Le rendement défensif des Villans s’illustre par seulement deux buts encaissés au cours de la phase de groupes, tandis que l’attaque a trouvé le chemin des filets à cinq reprises, témoignant d’un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive.

Le RB Salzbourg, en revanche, a connu une campagne européenne plus difficile et pointe à la 28e place avec six points. Malgré ce classement, les Autrichiens montrent une dynamique récente comparable sur les cinq dernières rencontres, avec trois succès, un match nul et une défaite. L’équipe autrichienne a inscrit huit buts durant la phase de groupes mais a également concédé huit réalisations, ce ratio mettant en évidence des performances offensives attractives associées à des fragilités défensives.

Chaînes et plateformes de diffusion

En France, la rencontre Aston Villa – RB Salzbourg sera proposée en direct sur Canal+ Live 4. Les abonnés pourront également suivre le match via la plateforme de streaming myCANAL, qui offre un accès en ligne aux retransmissions proposées par le groupe Canal+. Ces modalités permettent aux téléspectateurs français d’accéder au match aussi bien sur les bouquets télévision que via des services numériques.

Pour les téléspectateurs suisses, la diffusion est annoncée sur Blue Sport 9, chaîne spécialisée dans la couverture des compétitions européennes de football. En Belgique, les droits de retransmission concernent Play Sports 1 et Play Sports 4, qui assurent la diffusion des rencontres de clubs européens sur leurs canaux respectifs.

Sur le continent africain, la rencontre sera retransmise via New World Sport dans certains pays, tandis que beIN Sports assurera une diffusion en streaming dans d’autres territoires africains, selon les accords locaux de diffusion et les offres disponibles par pays. La disponibilité précise des chaînes et des services de streaming peut varier en fonction des droits concédés par pays et par opérateur.