CENA: la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou annulée, Les Démocrates sous pression

La Commission électorale nationale autonome a invalidé la fiche de parrainage délivrée le 2 septembre 2025 au député Michel François Oloutoyé Sodjinou, élu du parti Les Démocrates.

La décision, rendue publique ce mardi 14 octobre prévoit la délivrance d’une nouvelle fiche au parlementaire concerné. Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu pour la principale formation d’opposition.

À peine sortie d’une nuit de tractations pour désigner son duo de candidats, la formation de Boni Yayi doit désormais trouver une solution urgente à un nouveau casse-tête. L’annulation du parrainage de Michel Sodjinou prive en effet le parti d’un précieux appui, alors que le Code électoral impose un minimum de vingt-huit signatures pour valider une candidature à la présidentielle du 12 avril 2026.

Dans la décision de la CENA, il est précisé que la fiche concernée « est invalidée » et considérée comme « nulle et non avenue ». Le même document indique qu’une nouvelle fiche sera remise à l’intéressé afin de lui permettre « d’exercer les droits qui y sont rattachés ».

Un bras de fer politique et judiciaire

Cette décision trouve son origine dans une requête introduite par le député lui-même. Michel Sodjinou avait saisi, la veille, le président du parti, Thomas Boni Yayi, pour réclamer la restitution de sa fiche de parrainage.

Une démarche intervenue alors que le conseil national et la coordination du parti débattaient encore du choix du duo présidentiel.

Ne voyant pas sa demande aboutir, le député a fait appel à la justice. Par voie d’huissier, il a obtenu gain de cause dans une affaire l’opposant à son parti. Le Tribunal de première instance de Cotonou a rendu une ordonnance en début de soirée du lundi 13 octobre, ordonnant au président des Démocrates et à la formation politique de restituer sans délai la fiche au parlementaire. À défaut, la juridiction enjoignait la CENA d’invalider le document et d’en délivrer un nouveau.

La Commission électorale vient donc d’appliquer cette décision judiciaire en annulant officiellement la fiche concernée.

Pour le parti de l’opposition, la situation se complique davantage. Le retrait d’un parrainage réduit le nombre de signatures disponibles et fragilise la procédure de dépôt de candidature.

À quelques heures de la clôture officielle des dépôts, la direction du parti doit désormais sécuriser un nouveau soutien afin d’éviter toute irrecevabilité du dossier présidentiel.

La bataille des parrainages, déjà au cœur de la stratégie électorale, devient plus que jamais un test d’endurance politique. Les prochaines heures seront décisives pour savoir si Les Démocrates réussiront à maintenir leur candidature dans la course vers le scrutin d’avril 2026.