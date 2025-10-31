« Ce Nigeria ne fait pas rêver », Sunday Mba tacle les Super Eagles

Déçu par les performances du Nigeria lors des éliminatoires du Mondial 2026, l’ancien international Sunday Mba a vivement critiqué le niveau des Super Eagles, estimant que l’équipe n’est plus à la hauteur de son prestige continental.

L’ancien international nigérian Sunday Mba n’a pas mâché ses mots après les prestations décevantes des Super Eagles lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Nigeria, incapable de décrocher une qualification directe après avoir terminé derrière l’Afrique du Sud dans son groupe, devra désormais passer par les barrages pour espérer rallier le Mondial. Les hommes d’Éric Chelle affronteront le Gabon en novembre, dans un duel décisif pour leur avenir.

Interrogé par Ayo Olu Ibidapo, membre de l’équipe média des Super Eagles, Sunday Mba s’est montré particulièrement critique : « Je ne suis pas impressionné par cette équipe. Si vous êtes un vrai passionné de football au Nigeria, vous ne pouvez pas être satisfait de ce que produisent les Super Eagles », a-t-il lâché.

« Il faut arrêter de se voiler la face. Si nous avions remporté les matchs que nous devions gagner, nous ne serions pas dans cette situation préoccupante. C’est inimaginable de voir la meilleure équipe d’Afrique de l’Ouest se battre encore pour une place en barrages », a ajouté l’ancien héros de la CAN 2013. Un coup de gueule qui reflète la frustration grandissante d’une nation habituée aux grandes compétitions, mais en quête de certitudes à l’approche du rendez-vous mondial.



