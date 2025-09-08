PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

CDM 2026 (Q): Guinée – Algérie, Ghana – Mali, le programme de ce lundi

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml CDM 2026 (Q): Guinée - Algérie, Ghana - Mali, le programme de ce lundi
L'attaquant guinéen Serhou Guirassy
L'attaquant guinéen Serhou Guirassy@CAFStore
-Publicité-
. .

Découvrez les rencontres au programme ce lundi à travers à l’Afrique, comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuivent ce lundi avec les rencontres de la huitième journée. Pas moins de dix matchs sont au programme à travers les pelouses africaines.

Parmi les affiches du jour, on suiivra notamment le choc entre la Guinée et l’Algérie. En difficulté dans le groupe G, le Syli national doit prendre les trois points de la victoire face aux Fennec pour maintenir ses chances de qualification pour la phase finale.

Programme des matchs du lundi 8 septembre (heure en GMT+1):

​13h00 : Guinée équatoriale – Tunisie
​13h00 : Mozambique – Botswana
​13h00 : Zambie – Maroc

​16h00 : Guinée – Algérie
​16h00 : Guinée-Bissau – Djibouti
​16h00 : Madagascar – Tchad
​16h00 : Malawi – Libéria
​16h00 : Ouganda – Somalie

- Publicité-

​19h00 : Ghana – Mali
​19h00 : Libye – Eswatini

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé refuse de soutenir Lamine Yamal

Lesotho

CDM 2026 (Q): Lesotho, Togo, Congo…, les pays déjà éliminés

Bénin

Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle la FIFA et la CAF sur le cas de l’Afrique du Sud

Nigeria

Mondial 2026 (Q): le Nigeria s’offre le Rwanda et met la pression sur le Bénin

Europe

Liga: le Barça songe à renvoyer Marcus Rashford à Manchester United après seulement deux mois

Maroc

Éliminatoires Mondial 2026: le Maroc, premier qualifié africain

Maroc

Mondial 2026 (Q): Mauritanie 2-0 Togo, Maroc 5-0 Niger, tous les résultats du vendredi

Monde

Mondial 2026 (Q): Messi égale un record de Cristiano Ronaldo

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): l’Afrique du Sud écrase le Lesotho, le Bénin s’offre le Zimbabwe

Bénin

Bénin – Zimbabwe: les onze entrants des deux équipes

VOIR TOUS LES FLASHS