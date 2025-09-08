CDM 2026 (Q): Guinée – Algérie, Ghana – Mali, le programme de ce lundi

Découvrez les rencontres au programme ce lundi à travers à l’Afrique, comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuivent ce lundi avec les rencontres de la huitième journée. Pas moins de dix matchs sont au programme à travers les pelouses africaines.

Parmi les affiches du jour, on suiivra notamment le choc entre la Guinée et l’Algérie. En difficulté dans le groupe G, le Syli national doit prendre les trois points de la victoire face aux Fennec pour maintenir ses chances de qualification pour la phase finale.

Programme des matchs du lundi 8 septembre (heure en GMT+1):

​13h00 : Guinée équatoriale – Tunisie

​13h00 : Mozambique – Botswana

​13h00 : Zambie – Maroc

​16h00 : Guinée – Algérie

​16h00 : Guinée-Bissau – Djibouti

​16h00 : Madagascar – Tchad

​16h00 : Malawi – Libéria

​16h00 : Ouganda – Somalie

​19h00 : Ghana – Mali

​19h00 : Libye – Eswatini