Carine Haddadou (Star Academy) : elle ne voudrait pour rien au monde la vie de Jenifer

Carine Haddadou, ancienne demi-finaliste de la première saison de la Star Academy, affirme ne rien regretter de sa défaite face à Jenifer en 2002 et se dit heureuse de la vie qu’elle mène aujourd’hui. Invitée de l’émission Jet de Luxe animée par Jordan de Luxe, elle est revenue sur cet épisode marquant de sa carrière et sur le chemin artistique qu’elle a choisi depuis, rappelant que malgré l’absence d’une carrière discographique, elle reste reconnaissable aux yeux du public vingt-cinq ans après.

Lors de l’entretien, Carine Haddadou a exprimé sans amertume son point de vue : « C’était elle ou moi et c’est très bien comme ça ». Interrogée sur la raison de cette formulation, elle a expliqué que la victoire à l’émission aurait sans doute modifié sa trajectoire personnelle et familiale. Selon elle, le fait de ne pas avoir remporté la Star Academy lui a permis de construire une vie qui lui convient et d’avoir des enfants qu’elle n’aurait probablement pas eus si sa carrière avait pris une autre tournure.

Le sujet de la notoriété a été abordé au cours de l’échange. Jordan de Luxe a soulevé la différence de visibilité entre sa carrière et celle de Jenifer ; Carine Haddadou a répondu qu’il ne s’agissait pas du même niveau de célébrité, mais qu’au bout de 25 ans, elle est encore régulièrement reconnue dans la rue. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’a pas fait de disques mais que la mémoire collective conserve encore les visages de cette première édition de la télé-réalité musicale.

Une défaite formatrice et un métier appris sur scène

Carine Haddadou rappelle qu’elle était venue à la Star Academy pour gagner, mais qu’elle n’a pas été brisée par l’annonce de sa défaite. Elle a surtout parlé de la déception qu’elle a ressentie pour ses parents, évoquant leurs sacrifices, les longues heures de chant, les castings répétés et les portes qui se sont parfois refermées. Malgré ces épreuves, elle dit avoir ressenti très vite une forme de reconnaissance et d’élan après l’émission.

La suite de sa carrière l’a menée vers la scène et la comédie musicale. Après la Star Academy, elle a intégré la comédie musicale Cindy, une expérience qu’elle décrit comme formatrice : « Là, on apprend vraiment le métier. […] On gagne dix ans, et on en perd dix quand même. Il faut apprendre sur les planches. » Entourée d’artistes confirmés — Murray Head, Jay des Poetic Lovers, Assia, Lââm — elle souligne l’importance de ce apprentissage et la richesse de cette immersion professionnelle.

Toujours au micro de Jordan de Luxe, Carine Haddadou a répété qu’elle était heureuse pour Jenifer et pour elle-même, estimant qu’il n’y avait pas eu « rien » derrière sa non-victoire. Elle a confirmé que son choix de vie, plus discret et centré sur la scène plutôt que sur une carrière discographique, lui convient parfaitement et qu’elle n’échangerait sa vie contre celle de Jenifer pour rien au monde.