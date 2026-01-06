Accueil En Brève Caracas : tirs autour du Palais présidentiel, situation sous contrôle selon témoins et source proche du pouvoir

Caracas : tirs autour du Palais présidentiel, situation sous contrôle selon témoins et source proche du pouvoir

Des tirs ont été entendus aux abords du palais présidentiel de Miraflores, à Caracas, lundi 5 janvier vers 20h00 (00h00 GMT mardi), selon plusieurs témoins contactés par l’AFP. Selon une source proche du pouvoir, des drones non identifiés se sont approchés du palais, déclenchant des tirs des équipes de sécurité qui ont ensuite cessé et laissé la situation sous contrôle. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent ce qui ressemble à des balles traçantes s’élevant vers une cible invisible et, selon ces vidéos, ont mobilisé de nombreuses forces de l’ordre autour du palais. Cet incident survient un peu plus de deux jours après l’enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par des troupes américaines au terme d’une attaque spectaculaire sur la capitale. Le ministère de la Communication n’a pas répondu aux appels de l’AFP pour confirmer les faits.