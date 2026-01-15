CAN féminine 2026: le tirage au sort des phases de poule

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, effectué ce jeudi à Rabat, a dessiné des groupes équilibrés et prometteurs, avec plusieurs affiches de haut niveau dès la phase de poules.

La Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 a officiellement pris forme ce jeudi à Rabat, à l’issue du tirage au sort organisé par la Confédération africaine de football. En présence de Patrice Motsepe, président de la CAF, et des délégations des nations qualifiées, la cérémonie a lancé le compte à rebours d’une édition très attendue, qui se disputera au Maroc avec 16 équipes en lice.

Pays hôte, le Maroc hérite d’un groupe A relevé, avec l’Algérie, le Sénégal et le Kenya, promettant d’entrée des confrontations intenses. Dix fois champion d’Afrique, le Nigeria évoluera dans le groupe C, où l’attendent notamment la Zambie, l’Égypte et le Malawi, novice à ce niveau. L’Afrique du Sud, tenante du titre, figure dans le groupe B aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de la Tanzanie. Enfin, le groupe D réunit le Ghana, le Cameroun, le Mali et le Cap-Vert.

Le tableau complet du tirage au sort de la CAN féminine 2026 :

Groupe A :

– Maroc

– Algérie

– Sénégal

– Kenya

Groupe B :

– Afrique du sud

– Côte d’Ivoire

– Burkina Faso

– Tanzanie

Groupe C :

– Nigéria

– Zambie

– Egypte

– Malawi

Groupe D :

– Ghana

– Cameroun

– Mali

– Cap Vert





