CAN Féminine 2025: plus de 500 millions de francs CFA pour le vainqueur

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé une revalorisation significative des dotations financières pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025 au Maroc.

C’est sans doute une motivation supplémentaire pour les équipes qui animeront la phase finale de la CAN féminine 2025 qui s’ouvre ce samedi au Maroc. La CAF a décidé d’augmenter le prize money, avec le vainqueur du tournoi qui repartira avec la bagatelle somme d’un million de dollars.

Les finalistes malheureuses toucheront 500 000 dollars, tandis que la sélection classée troisième percevra une récompense de 350 000 dollars. L’instance dirigeante du football africain a précisé que cette augmentation s’appliquera à l’ensemble des équipes participantes.

Douze nations prendront part à cette édition 2024 reportée à cette année, qui se déroulera au Maroc. Le pays hôte figure dans le groupe A, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la République démocratique du Congo.

Le groupe B regroupe le Nigeria, la Tunisie, le Botswana et l’Algérie. Les tenantes du titre sud-africaines, les Banyana Banyana, évolueront dans le groupe C en compagnie du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.

Le coup d’envoi de la compétition sera donné ce samedi avec le match d’ouverture entre les Lionnes de l’Atlas du Maroc et les Copper Queens de Zambie. Le Nigeria, nation la plus titrée de l’histoire du tournoi avec neuf sacres, entamera sa campagne dimanche face à la Tunisie à Casablanca. Les Banyana Banyana, championnes en titre, entreront en lice lundi prochain face aux Black Queens du Ghana.