CAN 2025 : RFI en édition spéciale jusqu’à 8 h (TU)

Bénin Web TV propose une émission spéciale consacrée à l’actualité sportive africaine, diffusée de 7h10 à 8h (TU). Le plateau reçoit deux consultants de la radio internationale RFI : Yoro Mangana et Yusuf Mulumbu, ancien capitaine des Léopards de la RDC. Cette édition mobilise également les journalistes de la rédaction présents en studio ainsi que des correspondants basés au Maroc et au Sénégal, afin d’offrir une perspective régionale et diversifiée.

Un plateau enrichi par l’expertise des consultants

Les interventions de Yoro Mangana et de Yusuf Mulumbu seront au cœur du dispositif. Chacun apporte une double compétence : une connaissance fine des enjeux africains pour M. Mangana et une expérience de terrain et de leadership pour M. Mulumbu, dans son rôle d’ancien capitaine national. Leur présence vise à analyser les tendances récentes du sport continental, éclairer les audiences sur les dynamiques des sélections nationales et commenter les incidents ou faits marquants ayant retenu l’attention des supporters et des observateurs.

Le format prévoit des passes d’antenne entre le plateau et les journalistes en régie, ainsi que des interventions depuis les bureaux régionaux. L’émission offre ainsi un panorama équilibré entre analyses d’experts et reportages de terrain, permettant de couvrir aussi bien les clubs locaux que les compétitions internationales impliquant des équipes africaines.

Un dispositif transfrontalier pour une couverture élargie

Pour enrichir le propos et situer les débats dans un contexte continental, la rédaction mobilise des correspondants au Maroc et au Sénégal. Ces journalistes apporteront des éléments de reportage et des témoignages depuis des territoires où le football et les politiques sportives suscitent une forte mobilisation populaire.

La connexion avec le Maroc permettra d’aborder les enjeux liés aux clubs nord-africains et aux infrastructures sportives, tandis que le correspondant au Sénégal couvrira les sujets relatifs à la formation des jeunes talents et à la structuration des compétitions ouest-africaines. Ce maillage territorial vise à offrir aux téléspectateurs une lecture plus complète des réalités sportives et sociales qui entourent le football sur le continent.

L’émission, programmée de 7h10 (TU) à 8h (TU), s’adresse aux publics africains et internationaux intéressés par l’évolution du sport en Afrique. Elle met en lumière les points de vue d’acteurs directement impliqués et fournit des repères pour comprendre les principaux enjeux contemporains sans omettre la dimension locale et régionale.

Les téléspectateurs de Bénin Web TV pourront suivre ce rendez-vous pour bénéficier d’analyses d’experts, de reportages sur le terrain et d’éclairages en direct depuis plusieurs pays africains, dans une démarche visant à renforcer la compréhension des dynamiques sportives à l’échelle du continent.