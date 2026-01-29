CAN 2025 : Pape Thiaw réagit à l’élan de solidarité autour de l’équipe du Sénégal

Au Sénégal, une importante mobilisation de supporters s’est déclenchée après l’annonce d’une lourde sanction financière infligée à Pape Bouna Thiaw suite aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 : des collectes ont été lancées pour aider le sélectionneur à régler l’amende, mais ce dernier a remercié les donateurs et demandé que les fonds soient redirigés vers des causes jugées plus urgentes.

Selon les informations rendues publiques, de nombreux supporters sénégalais ont envisagé et lancé une cotisation en ligne et hors ligne destinée à permettre à Pape Bouna Thiaw de faire face à la pénalité financière prononcée après la rencontre finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce mouvement de solidarité a été présenté comme l’expression de l’attachement d’une partie du public au sélectionneur et de la reconnaissance pour le travail accompli à la tête des Lions du Sénégal.

Face à cet élan, le technicien sénégalais a adressé un message public dans lequel il a exprimé sa gratitude tout en demandant aux sympathisants de ne pas organiser de cagnottes en son nom. « Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l’annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour. Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin », a-t-il indiqué.

Réactions et portée sociale

La prise de position publique de Pape Bouna Thiaw a été rapportée comme un acte de remerciement assorti d’une consigne claire : ne pas transformer la solidarité en soutien financier direct à sa personne. D’après les déclarations diffusées, le sélectionneur a souligné sa compréhension et son appréciation de l’initiative des supporters, tout en orientant l’énergie collective vers des actions au bénéfice de populations vulnérables.

Ce positionnement a été présenté par les médias et observateurs comme conforme à des valeurs de responsabilité et de solidarité. En rejetant l’idée de recevoir les contributions à titre personnel, Pape Bouna Thiaw aurait cherché à prioriser l’intérêt collectif et l’aide aux plus démunis plutôt qu’un bénéfice individuel lié à la sanction qu’il doit supporter.

Le geste de rediriger une mobilisation populaire vers des besoins sociaux a été salué dans les comptes rendus, et plusieurs commentaires ont relevé cette attitude comme représentative d’un engagement en faveur du partage et de la dignité au sein du football sénégalais. Un geste salué par de nombreux observateurs, qui voient en cette réaction l’image d’un homme attaché à l’intérêt collectif, fidèle à l’esprit de partage et de dignité qui caractérise le football sénégalais.