La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Maroc Nigeria

CAN 2025: Osimhen et Hakimi titulaires, les compos officielles de Nigeria – Maroc

Le Nigeria et le Maroc s’affrontent ce mercredi soir (21h, GMT+1), en demi-finale de la CAN 2025. Les compos officielles des deux équipes sont tombées. Victor Osimhen et Achraf Hakimi sont alignés d’entrée.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
297 vues
Victor Osimhen et Ademola Lookman
Victor Osimhen et Ademola Lookman@ghanasoccernet
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

XI officiel du Nigeria : Nwabali; Bruno, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Onyeka, Iwobi; Lookman, Osimhen, Akor Adams.

XI officiel du Maroc : Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss, Saibari; Brahim Díaz, El Kaabi, Ez Abde.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
21:03 En Brève : Gaza : un ex-vice-ministre palestinien à la tête du comité de gouvernance
20:57 Société : CRIET : un garde-malade accusé d’avoir vidé le compte bancaire de son patient décédé
21:03 Gaza : un ex-vice-ministre palestinien à la tête du comité de gouvernance
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant