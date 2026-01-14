CAN 2025: Osimhen et Hakimi titulaires, les compos officielles de Nigeria – Maroc
Le Nigeria et le Maroc s’affrontent ce mercredi soir (21h, GMT+1), en demi-finale de la CAN 2025. Les compos officielles des deux équipes sont tombées. Victor Osimhen et Achraf Hakimi sont alignés d’entrée.
1 min de lecture
XI officiel du Nigeria : Nwabali; Bruno, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Onyeka, Iwobi; Lookman, Osimhen, Akor Adams.
XI officiel du Maroc : Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss, Saibari; Brahim Díaz, El Kaabi, Ez Abde.
