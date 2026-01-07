La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Cameroun Côte d'Ivoire Mali Nigeria

CAN 2025: les affiches et le programme des quarts de finales

À l’issue des huitièmes de finale disputés mardi, les affiches des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc ont été officiellement arrêtées, avec plusieurs chocs au sommet au programme.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
341 vues
Trophée de la Coupe d'Afrique des nations
Trophée de la Coupe d'Afrique des nations
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Le programme complet des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, actuellement disputée au Maroc, est désormais connu. La phase à élimination directe a livré son verdict mardi, à l’issue des derniers huitièmes de finale, permettant de dessiner l’affiche des rencontres à venir.

Victorieuse de la République démocratique du Congo (1-0), l’Algérie a validé son billet pour les quarts de finale et s’apprête à défier le Nigeria, impressionnant depuis le début du tournoi. Un choc très attendu entre deux poids lourds du football africain.

De son côté, la Côte d’Ivoire croisera le fer avec l’Égypte, dans une affiche classique du continent qui promet une opposition de styles et d’ambitions. Le Sénégal, solide et ambitieux, sera opposé au Mali, tandis que le pays hôte, le Maroc, tentera de poursuivre son parcours devant son public face au Cameroun.

Programme des quarts de finale de la CAN (heure en GMT+1):

Vendredi 9 janvier 2026

Mali – Sénégal
17h00

Cameroun – Maroc
20h00

Samedi 10 janvier 2026

Algérie – Nigeria
17h00

Égypte – Côte d’Ivoire
20h00

À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant