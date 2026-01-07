CAN 2025: les affiches et le programme des quarts de finales
À l’issue des huitièmes de finale disputés mardi, les affiches des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc ont été officiellement arrêtées, avec plusieurs chocs au sommet au programme.
Le programme complet des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, actuellement disputée au Maroc, est désormais connu. La phase à élimination directe a livré son verdict mardi, à l’issue des derniers huitièmes de finale, permettant de dessiner l’affiche des rencontres à venir.
Victorieuse de la République démocratique du Congo (1-0), l’Algérie a validé son billet pour les quarts de finale et s’apprête à défier le Nigeria, impressionnant depuis le début du tournoi. Un choc très attendu entre deux poids lourds du football africain.
De son côté, la Côte d’Ivoire croisera le fer avec l’Égypte, dans une affiche classique du continent qui promet une opposition de styles et d’ambitions. Le Sénégal, solide et ambitieux, sera opposé au Mali, tandis que le pays hôte, le Maroc, tentera de poursuivre son parcours devant son public face au Cameroun.
Programme des quarts de finale de la CAN (heure en GMT+1):
Vendredi 9 janvier 2026
Mali – Sénégal
17h00
Cameroun – Maroc
20h00
Samedi 10 janvier 2026
Algérie – Nigeria
17h00
Égypte – Côte d’Ivoire
20h00
