CAN 2025: « le vrai lion, c’est l’Indomptable », Rigobert Song lance le choc Cameroun vs Maroc

Dans une longue interview accordée à France 24, Rigobert Song s’est exprimé sur le quart de finale de la CAN 2025 entre le Cameroun et le Maroc. Et l’ancien sélectionneur des Lions Indomptables estime que ses jeunes compatriotes dompteront les Lions de l’Atlas.

Figure emblématique du football camerounais, Rigobert Song n’a rien perdu de son verbe tranchant. À la veille du quart de finale de la CAN 2025 entre le Cameroun et le Maroc, l’ancien capitaine des Lions indomptables s’est invité dans le débat, fidèle à son rôle de gardien du temple. S’il n’est plus sur le banc, la légende aux 137 sélections continue de vibrer pour la sélection nationale, qu’il suit de près depuis les tribunes marocaines.

Ambassadeur de la CAF, Song se réjouit du parcours inattendu des Lions, qualifiés au terme d’un tournoi jusque-là maîtrisé. Il n’hésite pas à saluer le travail de David Pagou, propulsé sélectionneur il y a seulement quelques semaines. Selon lui, le technicien camerounais a su installer un cadre clair, faire des choix forts et remettre le collectif au cœur du projet, au détriment des statuts individuels.

« David Pagou apporte quelque chose. Il faut toujours un leader qui donne le tempo. Il est en train de faire un travail énorme et son discours passe (…) Il a beaucoup entraîné les équipes locales. Il est toujours à l’écoute. C’est quelqu’un de très humble. Dans le football, il faut savoir saisir les opportunités et il est en train de le faire. Ce qu’il réalise est remarquable », a-t-il déclaré au média français.

L’ancien défenseur insiste sur l’état d’esprit qui anime aujourd’hui le groupe, cette fameuse culture du combat et du refus de la résignation, profondément ancrée dans l’ADN camerounais. Face au pays hôte, Rigobert Song appelle à la vigilance mais rappelle aussi l’histoire : le Cameroun sait se transcender dans les matches couperets face aux nations organisatrices. Et de conclure, avec un sourire provocateur, que dans la savane du football africain, le vrai lion reste, selon lui, indomptable. « Il n’y a pas deux lions dans la forêt. Le vrai lion, c’est l’Indomptable. Les autres ne sont que des sobriquets. » Rendez-vous ce vendredi soir à partir de 20 heures (GMT+1) pour le verdict!