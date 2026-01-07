CAN 2025: le sélectionneur de l’Algérie prévient déjà le Nigeria

Qualifiée pour les quarts de finale, l’Algérie de Vladimir Petkovic se prépare à un duel de haut niveau contre le Nigeria, considéré par le sélectionneur des Fennecs comme l’un des grands favoris au sacre.

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic, n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de défier le Nigeria en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour le technicien des Fennecs, les Super Eagles font partie des grandes forces du tournoi et figurent parmi les sérieux prétendants au sacre.

Qualifiée mardi soir au terme d’un match âpre face à la République démocratique du Congo (1-0), l’Algérie a validé son billet pour un quart de finale très attendu face au Nigeria. Les Nigérians, impressionnants la veille, ont surclassé le Mozambique (4-0) pour rejoindre le Top 8 de la compétition.

Au sortir de la victoire contre les Léopards, Vladimir Petkovic a assuré que son groupe se projetait déjà vers ce choc programmé samedi. « Nous allons commencer à penser au match contre le Nigeria dès maintenant, en nous appuyant sur nos points forts », a-t-il confié.

Le sélectionneur algérien s’est dit ravi de disputer ce type de rendez-vous au stade avancé de la compétition, soulignant l’importance de la rigueur et de la concentration face à une formation nigériane redoutable. « Ce sont des matches qui poussent une équipe à se dépasser et à se mesurer aux meilleures », a-t-il ajouté.

Enfin, Petkovic s’est voulu rassurant sur la récupération de ses joueurs, estimant que le temps de repos réduit ne constituait pas un obstacle majeur. « L’essentiel est d’être prêts mentalement et physiquement », a-t-il conclu.



