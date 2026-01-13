La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Ghana Maroc Nigeria

CAN 2025: le Ghanéen Daniel Nii Laryea au sifflet de Nigeria – Maroc

Considéré comme l’un des meilleurs arbitres africains, le sifflet ghanéen, Daniel Nii Laryea, a été désigné par la CAF pour diriger la demi-finale de la CAN 2025 entre le Nigeria et le Maroc.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
539 vues
CAN 2025 : Le Ghanéen Daniel Nii Laryea arbitrera la demi-finale Nigeria-Maroc
CAN 2025 : Le Ghanéen Daniel Nii Laryea arbitrera la demi-finale Nigeria-Maroc @ghanasoccernet
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement désigné l’arbitre ghanéen Daniel Nii Laryea pour diriger la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Nigeria au Maroc. Âgé de 39 ans, Daniel Nii Laryea est considéré comme l’un des meilleurs arbitres du continent. Cette rencontre marquera sa deuxième apparition au sifflet lors de la CAN 2025. Il avait déjà officié en phase de groupes, notamment lors du match entre l’Algérie et le Burkina Faso.

Par ailleurs, l’officiel ghanéen connaît bien le contexte de cette édition, puisqu’il avait également pris part à l’arbitrage vidéo (VAR) lors du quart de finale remporté par le Maroc face au Cameroun. Il sera assisté par le Sud-Africain Zakhele Siwela et le Lesothan Souru Phatsoane, respectivement premier et deuxième arbitres assistants. Le Rwandais Samuel Uwikunda a été désigné quatrième officiel. Enfin, la gestion de l’assistance vidéo à l’arbitrage a été confiée à l’expérimenté Sud-Africain Abongile Tom.


À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:24 Afrique-Sport : Ghana: «on les voit avec des femmes aux f€sses énormes», les joueurs d’Asante Kotoko dézingués
17:14 Société : Vol d’or au Nigeria: un cuisinier interpellé à Pahou (Bénin)
17:24 Ghana: «on les voit avec des femmes aux f€sses énormes», les joueurs d’Asante Kotoko dézingués
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant