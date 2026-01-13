CAN 2025: le Ghanéen Daniel Nii Laryea au sifflet de Nigeria – Maroc

Considéré comme l’un des meilleurs arbitres africains, le sifflet ghanéen, Daniel Nii Laryea, a été désigné par la CAF pour diriger la demi-finale de la CAN 2025 entre le Nigeria et le Maroc.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement désigné l’arbitre ghanéen Daniel Nii Laryea pour diriger la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Nigeria au Maroc. Âgé de 39 ans, Daniel Nii Laryea est considéré comme l’un des meilleurs arbitres du continent. Cette rencontre marquera sa deuxième apparition au sifflet lors de la CAN 2025. Il avait déjà officié en phase de groupes, notamment lors du match entre l’Algérie et le Burkina Faso.

Par ailleurs, l’officiel ghanéen connaît bien le contexte de cette édition, puisqu’il avait également pris part à l’arbitrage vidéo (VAR) lors du quart de finale remporté par le Maroc face au Cameroun. Il sera assisté par le Sud-Africain Zakhele Siwela et le Lesothan Souru Phatsoane, respectivement premier et deuxième arbitres assistants. Le Rwandais Samuel Uwikunda a été désigné quatrième officiel. Enfin, la gestion de l’assistance vidéo à l’arbitrage a été confiée à l’expérimenté Sud-Africain Abongile Tom.



