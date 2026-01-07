CAN 2025: le classement des buteurs avant les quarts de finale

Auteur de quatre réalisations avant les quarts de finale, le Marocain Brahim Díaz devance un peloton dense de stars africaines et s’impose comme l’homme fort de cette édition 2025.

La star marocaine Brahim Díaz domine actuellement le classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Auteur de quatre réalisations, le milieu offensif du Maroc devance d’une longueur un groupe fourni de poursuivants, parmi lesquels figurent Ayoub El Kaabi, Ademola Lookman, Mohamed Salah ou encore Victor Osimhen, tous crédités de trois buts.

Ce classement a été établi à l’issue des huitièmes de finale, à quelques heures du coup d’envoi des quarts de finale de la compétition, programmés à partir de ce vendredi. La lutte pour le titre de meilleur buteur s’annonce donc plus indécise que jamais, avec plusieurs attaquants de renom encore en lice.

Classement des meilleurs buteurs avant les quarts de finale

Geny Catamo (Mozambique) : 2 buts





Brahim Díaz (Maroc) : 4 buts

Ademola Lookman (Nigeria) : 3 buts

Lassine Sinayoko (Mali) : 3 buts

Ayoub El Kaabi (Maroc) : 3 buts

Mohamed Salah (Égypte) : 3 buts

Riyad Mahrez (Algérie) : 3 buts

Victor Osimhen (Nigeria) : 3 buts

Amad Diallo (Côte d’Ivoire) : 3 buts

Christian Kofane (Cameroun) : 2 buts

Pape Gueye (Sénégal) : 2 buts

Lyle Foster (Afrique du Sud) : 2 buts

Oswin Appollis (Afrique du Sud) : 2 buts

Elias Achouri (Tunisie) : 2 buts

Raphaël Onyedika (Nigeria) : 2 buts

Gaël Kakuta (RD Congo) : 2 buts

Chérif Ndiaye (Sénégal) : 2 buts

Nicolas Jackson (Sénégal) : 2 buts

Ibrahim Maza (Algérie) : 2 buts