CAN 2025: le classement des buteurs avant les quarts de finale
Auteur de quatre réalisations avant les quarts de finale, le Marocain Brahim Díaz devance un peloton dense de stars africaines et s’impose comme l’homme fort de cette édition 2025.
La star marocaine Brahim Díaz domine actuellement le classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Auteur de quatre réalisations, le milieu offensif du Maroc devance d’une longueur un groupe fourni de poursuivants, parmi lesquels figurent Ayoub El Kaabi, Ademola Lookman, Mohamed Salah ou encore Victor Osimhen, tous crédités de trois buts.
Ce classement a été établi à l’issue des huitièmes de finale, à quelques heures du coup d’envoi des quarts de finale de la compétition, programmés à partir de ce vendredi. La lutte pour le titre de meilleur buteur s’annonce donc plus indécise que jamais, avec plusieurs attaquants de renom encore en lice.
Classement des meilleurs buteurs avant les quarts de finale
Geny Catamo (Mozambique) : 2 buts
Brahim Díaz (Maroc) : 4 buts
Ademola Lookman (Nigeria) : 3 buts
Lassine Sinayoko (Mali) : 3 buts
Ayoub El Kaabi (Maroc) : 3 buts
Mohamed Salah (Égypte) : 3 buts
Riyad Mahrez (Algérie) : 3 buts
Victor Osimhen (Nigeria) : 3 buts
Amad Diallo (Côte d’Ivoire) : 3 buts
Christian Kofane (Cameroun) : 2 buts
Pape Gueye (Sénégal) : 2 buts
Lyle Foster (Afrique du Sud) : 2 buts
Oswin Appollis (Afrique du Sud) : 2 buts
Elias Achouri (Tunisie) : 2 buts
Raphaël Onyedika (Nigeria) : 2 buts
Gaël Kakuta (RD Congo) : 2 buts
Chérif Ndiaye (Sénégal) : 2 buts
Nicolas Jackson (Sénégal) : 2 buts
Ibrahim Maza (Algérie) : 2 buts
