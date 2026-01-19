CAN 2025: Gianni Infantino condamne les débordements des joueurs sénégalais

Gianni Infantino a fermement dénoncé les débordements impliquant des joueurs et membres du staff sénégalais, appelant la CAF à des sanctions exemplaires pour préserver l’esprit et les valeurs du football.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a vivement réagi aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, impliquant certains joueurs et membres du staff technique du Sénégal. Dans un communiqué relayé par l’AFP, le dirigeant international dénonce des « scènes inacceptables » et met en garde contre tout comportement violent dans le football.

« Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable », insiste Infantino. Pour le président de la FIFA, « tout autre comportement met en péril l’essence même du football ». Il rappelle également que « les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu » et que « les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain, doivent être respectées ».

Gianni Infantino appelle enfin les instances disciplinaires compétentes de la CAF à « prendre les mesures appropriées » afin que de tels débordements ne se reproduisent jamais. « Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées », a-t-il conclu, soulignant la nécessité de protéger l’intégrité et l’esprit du football africain.



