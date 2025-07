CAN 2025 (F): le Nigéria s’offre la Tunisie, le Sénégal massacre la RDC

-Publicité-

Grand favori pour le sacre, le Sénégal a facilement battu la RDC (4-0) pour son premier match à la CAN Féminine 2025. Le Nigeria a également soigné son entrée, avec une victoire face à la Tunisie (3-0).

Les Super Falcons du Nigeria ont parfaitement entamé leur parcours à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025 en s’imposant largement 3-0 face à la Tunisie, dimanche, à Casablanca.

Dès les premières minutes, les joueuses de Justine Madugu ont imposé leur rythme. L’inévitable Asisat Oshoala a ouvert le score de la tête dès la 4e minute, reprenant un centre millimétré d’Omorinsola Babajide.

Le Nigeria a ensuite maîtrisé les débats, contrôlant le tempo du match sans jamais vraiment être inquiété. La gardienne Chiamaka Nnadozie, peu sollicitée, a passé une soirée relativement tranquille.

À la 40e minute, Deborah Abiodun a bien failli doubler la mise, après un joli slalom dans la défense tunisienne, mais sa tentative a été stoppée par la gardienne. Ce n’était que partie remise. Juste avant la pause, Babajide s’est muée en buteuse, inscrivant le deuxième but d’une frappe bien placée.

Ashleigh Plumptre pensait alourdir le score quelques instants plus tard, mais sa réalisation a été annulée pour une faute préalable.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur nigérian a procédé à trois changements : Chiwendu Ihezuo, Christy Ucheibe et Esther Okoronkwo ont remplacé Oshoala, Abiodun et Babajide. Le Nigeria a continué de dominer, se créant plusieurs occasions franches par Plumptre et Osinachi Ohale.

La récompense est finalement arrivée à la 84e minute, avec Chiwendu Ihezuo, entrée en jeu, qui a scellé la victoire d’un troisième but plein de sang-froid.

Forte de ce succès inaugural, la sélection nigériane — neuf fois championne d’Afrique — retrouvera le Botswana mercredi pour son deuxième match de groupe.

Le Sénégal sans pitié

De son côté, le Sénégal a massacré la RDC pour son premier match dans ce tournoi. Trop fortes pour les Congolaises, les Lionnes de la Téranga se sont imposées sur le score sans appel de 4-0. Avec ce succès, les Sénégalaises prennent la tête de la poule A, devant la Zambie et le Maroc, qui ont fait match nul.