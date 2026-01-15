La suite après la publicité
Maroc

CAN 2025: Brahim Díaz en tête du classement des buteurs avant la finale

Auteur de cinq réalisations depuis le début du tournoi, Brahim Diaz devance Mohamed Salah et Victor Osimhen et s’avance comme le meilleur artilleur de la compétition à l’aube de l’ultime affiche.

Romaric Déguénon
AFRIQUE-SPORT
L'attaquant marocain, Brahim Diaz
L’ailier marocain Brahim Díaz domine actuellement le classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur du Real Madrid totalise cinq réalisations, ce qui lui permet de devancer d’une longueur l’Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen, tous deux à quatre buts. Cette hiérarchie a été arrêtée à l’issue des demi-finales disputées mercredi soir.

Pour rappel, le Sénégal a validé son billet pour la finale en s’imposant face à l’Égypte (1-0), tandis que le Maroc a arraché sa qualification contre le Nigeria au terme d’une séance de tirs au but haletante. La finale offrira ainsi un ultime terrain d’expression aux artificiers du continent, avec Brahim Díaz en tête d’affiche.

Classement des meilleurs buteurs avant la finale

  • Brahim Díaz (Maroc) : 5 buts
  • Victor Osimhen (Nigeria), Mohamed Salah (Égypte) : 4 buts
  • Ademola Lookman (Nigeria), Lassine Sinayoko (Mali), Ayoub El Kaabi (Maroc), Riyad Mahrez (Algérie), Amad Diallo (Côte d’Ivoire) : 3 buts
  • Sadio Mané (Sénégal) : 2 buts



