Burkina Faso: visite du Président de la Sierra Leone à Ouagadougou

Politique
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Le Président de la République de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a effectué ce mardi 16 septembre 2025 une visite officielle à Ouagadougou. Cette mission, la deuxième depuis août 2024, s’inscrit dans la dynamique de renforcement des liens de coopération entre Freetown et Ouagadougou.

Dans la journée, une séance de travail élargie a réuni les délégations des deux pays, suivie d’un tête-à-tête entre le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue sierra-léonais.

Les discussions ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment la consolidation de la coopération bilatérale, la facilitation des partenariats et les échanges autour des enjeux régionaux et multilatéraux.

Pour la Présidence du Faso, la fréquence de ces rencontres témoigne de la volonté partagée de bâtir une coopération solide et durable dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques dans la sous-région.

La présence du Président Julius Maada Bio au Burkina Faso, un an après sa précédente visite, confirme l’importance stratégique accordée au dialogue bilatéral.

