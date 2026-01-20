Burkina Faso : un membre de la famille mis en cause dans le meurtre d’une ex-ministre

Le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga II, Lafama Prosper Thiombiano, a annoncé lundi l’arrestation d’un membre de la famille proche de l’ancienne ministre Viviane Yolande Compaoré, assassiné le 10 janvier dernier dans le quartier Karpala.

Le suspect, Wendpanga Yanick Bougouma, 26 ans, employé de commerce sans domicile fixe, a été interpellé le 13 janvier à la gare STAF de Gounghin, dans le cadre d’une enquête de flagrant délit. Après une période d’observation liée à son état de stupeur, il a d’abord nié les faits avant de livrer des aveux circonstanciés.

Selon le procureur, l’homme se serait introduit de nuit dans le domicile de la victime, l’aurait étranglée puis égorgée. Lors de sa fuite, il a emporté trois téléphones portables, une tablette, un sac à main et 50 000 FCFA, objets retrouvés en sa possession et formellement identifiés comme appartenant à la défunte.

Le mobile avancé mêle ressentiment professionnel et liens familiaux : le suspect accuse la ministre de son licenciement et reconnaît un lien de parenté, sa grand-mère paternelle étant la sœur utérine de la victime. Le procureur a salué le professionnalisme de la Police nationale et la collaboration de la population, et rappelé que la procédure judiciaire se poursuit pour que justice soit rendue.