Burkina Faso : SOTRACO reçoit 530 bus grâce au partenariat entre Vista Bank et l’État burkinabè

Ouagadougou, 27 janvier 2026 — La SOTRACO a réceptionné ce mardi 375 bus supplémentaires, portant à 530 le nombre total de véhicules acquis grâce à un financement conjoint de l’État et de Vista Bank Burkina, dans le cadre d’une initiative visant à améliorer la mobilité, notamment celle des élèves et étudiants. La remise officielle s’est déroulée au siège de la société de transport en présence du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et du ministre d’État en charge de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo.

Le lot de 375 unités constitue la seconde tranche d’une commande historique dont le coût total est estimé à 44,865 milliards de F CFA. La première cérémonie de remise, qui portait sur 155 bus, avait eu lieu le 11 août 2025, selon les informations communiquées par la SOTRACO et les autorités présentes lors de l’événement de ce mardi.

Lors de la remise symbolique des clés, le chef du gouvernement a précisé que ce nouveau lot complète l’engagement pris par le pouvoir exécutif en faveur de la mobilité nationale et de l’Initiative Présidentielle pour une Éducation de Qualité (IPEQ). Le ministre Emile Zerbo a salué l’opération et appelé les usagers et gestionnaires à veiller à l’entretien et au bon usage des véhicules remis.

Financement, objectifs et responsabilités

Le financement de l’opération a été assuré conjointement par l’État burkinabè et Vista Bank Burkina, filiale du Groupe Vista détenu par Lilium Group LLC. Simon Tiemtoré, président de Vista Group Holding, a indiqué que l’établissement bancaire a accompagné l’État pour soutenir le plan d’action économique et social du gouvernement et qu’il s’agit d’un investissement aligné sur la stratégie du groupe en faveur de l’inclusion financière et du développement des infrastructures.

Pour Emile Zerbo, la réception des bus renforce un service public essentiel et doit s’accompagner d’un comportement responsable des citoyens afin de préserver ces biens. Le ministre a exprimé des attentes précises en matière d’entretien et de respect des véhicules par les usagers, évoquant des règles élémentaires d’hygiène et de respect des installations à bord.

Drissa Sawadogo, directeur général de la SOTRACO, a qualifié l’arrivée des 530 bus de « soulagement » pour l’entreprise et a précisé que des mécanismes sont en cours d’élaboration pour intégrer et déployer progressivement l’ensemble des véhicules dans le réseau : recrutement, formation des conducteurs et organisation logistique pour la mise en service.

Le projet de renouvellement et d’extension du parc de la SOTRACO s’inscrit officiellement dans l’IPEQ et vise à améliorer l’accès à l’éducation par une meilleure mobilité des élèves et étudiants à travers le pays. Le montant global et la répartition des financements entre l’État et Vista Bank n’ont pas été détaillés publiquement au-delà de l’estimation globale de 44,865 milliards de F CFA.

Le Groupe Vista, par le biais de ses activités bancaires et financières, propose des services destinés aux particuliers, aux PME, aux entreprises et aux gouvernements, et affirme contribuer à la croissance économique et à l’inclusion financière dans les pays où il est implanté. Des partenariats internationaux seraient mobilisés pour soutenir sa stratégie axée sur le financement des PME, le crédit-bail, la mésofinance et le financement du commerce