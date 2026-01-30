Burkina Faso : Sahal Tech félicite Nelly Miloungou pour sa certification Microsoft en tant que Program Manager

Le vendredi 30 janvier 2026 à Ouagadougou, le PDG de Sahal Tech Innovation Labs, Kassoum Kiendrebéogo, a reçu Nelly Miloungou née Zagré après sa certification Microsoft au poste de Program Manager, une accréditation qui fait d’elle la première femme burkinabè connue à obtenir cette qualification dans ce domaine stratégique lié à l’intelligence artificielle et à la gestion de projets technologiques.

Lors de cet entretien, M. Kiendrebéogo a salué la performance de Mme Miloungou, la qualifiant de fierté nationale, et a rappelé l’importance des compétences qu’elle incarne dans un secteur encore peu visible du grand public mais central pour les innovations actuelles en technologies numériques.

Le président directeur général a précisé que la rencontre avait un double objectif : féliciter la nouvelle certifiée et envisager des pistes de coopération. Sahal Tech, créée au Burkina Faso en 2024, cherche à renforcer ses effectifs et considère l’expertise de Mme Miloungou comme un atout potentiel pour ses activités.

Renforcement des capacités et enjeux pour le secteur technologique

Selon les éléments rapportés lors de la visite, l’intérêt de Sahal Tech porte particulièrement sur les compétences en intelligence artificielle et en gestion de projets qu’apporte la certification Microsoft Program Manager. M. Kiendrebéogo a expliqué que, au-delà des besoins propres à l’entreprise, une telle collaboration pourrait servir des objectifs plus larges liés au développement des capacités locales en technologies émergentes.

De son côté, Nelly Miloungou a exprimé sa reconnaissance pour les marques de soutien reçues et a décrit la certification comme une source importante de motivation. Elle a également lancé un message d’encouragement à la jeunesse burkinabè, invitant les jeunes à viser haut, à se former et à persévérer pour participer activement au développement technologique du pays.

Les responsables de Sahal Tech ont indiqué que la société intervient principalement dans des domaines complémentaires tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la gestion des données, des secteurs identifiés comme prioritaires pour la sécurisation et l’optimisation des systèmes d’information.

La rencontre, tenue dans la capitale burkinabè, a donc permis de mettre en lumière la reconnaissance institutionnelle d’une qualification internationale détenue par une professionnelle locale et d’ouvrir des discussions sur des modalités de collaboration entre une entreprise nationale en pleine structuration et une experte certifiée par un acteur majeur de l’industrie logicielle.

Sahal Tech Innovation Labs est une entreprise de droit burkinabè spécialisée dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la gestion des données.