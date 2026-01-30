Burkina Faso : Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo affirme que la justice ne doit pas être un privilège lors du cinquantenaire de l’avocature

Le Barreau du Burkina Faso a lancé, le 29 janvier 2026, sa rentrée solennelle en commémorant les cinquante ans de l’avocature nationale lors d’une cérémonie qui a rassemblé des autorités de l’État et des délégations étrangères. L’événement, organisé à Ouagadougou, a mis en lumière la vitalité de la profession à travers des prestations de serment, des colloques internationaux et une série d’activités publiques tenues depuis le 26 janvier.

Durant plusieurs jours, le programme de commémoration a associé juristes confirmés et jeunes confrères : juristes en formation, consultations juridiques gratuites, rencontres universitaires, compétitions sportives et tables rondes internationales ont ponctué cette semaine dédiée au droit et à l’accès à la justice. Des nouveaux avocats ont prêté serment et des spécialistes venus de différents pays ont débattu des enjeux contemporains du métier.

La mobilisation des acteurs professionnels a été saluée par le comité d’organisation. Me Benewendé Stanislas Sankara, président du comité, a mis en avant l’engagement des jeunes avocats et le travail des commissions et partenaires comme des facteurs déterminants du succès des commémorations, rappelant que les efforts collectifs ont permis de traduire les initiatives en réalisations concrètes.

Plaidoyers, inquiétudes et réponses institutionnelles

Le Bâtonnier Me Batibié Benao a utilisé la tribune pour rappeler les missions traditionnelles de l’avocat : défense des libertés, protection des droits fondamentaux et rôle de garant de l’État de droit. Il a souligné que la fonction d’avocat dépasse la simple plaidoirie et implique une vigilance constante face aux entraves rencontrées par des confrères dans l’exercice de leur activité.

Illustrant son propos par des dossiers concrets, Me Batibié Benao a évoqué les situations de Guy Hervé Kam et d’Arno Sampébré, appelant à la préservation des garanties procédurales et au respect du secret professionnel. Il a plaidé pour l’accès effectif au juge de toutes les personnes retenues et pour des éclaircissements concernant les poursuites engagées, estimant que ces cas posent des questions essentielles quant à la protection des témoins et à la portée des mesures judiciaires.

Intervenant à son tour, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a reconnu la portée des préoccupations exprimées par le Barreau et a défendu une approche visant à moderniser le système judiciaire. Il a affirmé la volonté d’assurer une justice accessible à tous, loin d’un traitement réservé aux seuls privilégiés, et a présenté le droit comme un levier de développement plutôt qu’un facteur de dépendance.

La présence de hauts responsables et la tenue de colloques internationaux ont confirmé l’envergure régionale de la cérémonie, qui a accueilli des délégations venues de la Belgique, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée, de la RDC, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Tchad et du Togo