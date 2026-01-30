Burkina Faso : Ouagadougou, la moitié des parcelles attribuées non mises en valeur

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a répondu vendredi 30 janvier 2026 aux questions des députés de l’Assemblée Législative de Transition (ALT), abordant des dossiers sensibles tels que le logement, l’opérationnalisation de l’aéroport de Donsin et l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Lors de cet échange, il a détaillé les mesures engagées pour maîtriser la spéculation foncière, encadrer l’accès aux logements sociaux et relancer plusieurs chantiers d’infrastructures.

Après son exposé sur la situation nationale, le chef du gouvernement a été interpellé par des élus sur la cherté des baux et l’insuffisance de l’offre de logements. Il a rappelé qu’une loi relative au logement existe depuis 2015 mais que son application a posé problème, nécessitant une évaluation approfondie qui a débouché sur des réformes administratives et réglementaires.

Parmi les décisions prises figure l’adoption, en novembre 2025, d’un décret définissant les conditions d’éligibilité aux logements sociaux. Ce dispositif vise à mieux cibler les bénéficiaires et à encadrer les attributions, selon le Premier ministre, qui a également souligné la volonté de l’exécutif de lutter contre les pratiques illégales et les intermédiaires informels dans l’accès au foncier.

Urbanisme, aéroport de Donsin et refonte constitutionnelle : les réponses du gouvernement

Sur la question foncière, Rimtalba Ouédraogo a pointé la spéculation comme un obstacle majeur à l’urbanisation et à la production de logements. Il a indiqué que de nombreuses parcelles attribuées dans la capitale restent inexploitées, transformées en valeurs d’épargne plutôt qu’en terrains d’habitat ou d’activités. Selon le Premier ministre, ce constat a motivé des contrôles renforcés sur la mise en valeur des terrains attribués à Ouagadougou.

Le gouvernement affirme avoir déjà constaté des « résultats satisfaisants » issus de cette surveillance, sans toutefois fournir de chiffrage précis lors de la séance. Pour limiter l’action des démarcheurs et des circuits parallèles, l’exécutif a présenté un ensemble de mesures administratives et juridiques destinées à assainir les procédures d’attribution du sol urbain.

Parmi les leviers évoqués figurent le renforcement du cadre légal, l’application stricte des nouvelles règles d’attribution des terres et la digitalisation ou la simplification des procédures pour réduire l’intervention humaine susceptible d’engendrer des irrégularités. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’une meilleure traçabilité des décisions d’octroi et d’un suivi des obligations de mise en valeur des parcelles.

Sur le dossier de l’aéroport de Donsin, le chef du gouvernement a reconnu que certaines infrastructures avaient dû être démolies pour permettre une réhabilitation plus ambitieuse que prévu initialement. L’objectif affiché est d’adapter les ouvrages aux standards requis pour un fonctionnement conforme aux besoins et aux ambitions nationales, en procédant à des travaux de reconstruction ou d’amélioration.

Enfin, interrogé sur l’élaboration d’une nouvelle Constitution, Rimtalba Ouédraogo a affirmé que le texte recherché devra s’appuyer sur des valeurs endogènes et répondre aux attentes des Burkinabè, en cohérence avec les orientations de la Révolution progressiste populaire (RPP). Il a exclu l’idée d’une simple transposition de modèles étrangers, privilégiant un processus qui tienne compte du contexte national et des aspirations exprimées

Les mesures annoncées pour décourager les intermédiaires incluent le renforcement du cadre juridique, l’application des nouvelles lois sur l’attribution des terres, l’assainissement des procédures par la suppression des circuits parallèles et la réduction de l’intervention humaine dans les processus