Burkina Faso : Office national d’identification remet des vivres aux veuves et orphelins des FDS tombées sur le champ de bataille

Ouagadougou, 29 janvier 2026 — La Mutuelle des travailleurs de l’Office national d’identification (MUT-ONI) a offert, jeudi soir, un lot de vivres destiné aux veuves et aux orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées au front, remettant une tonne de riz, six bidons d’huile de 20 litres et quatre cartons de savon à deux associations de soutien aux familles des défunts.

L’opération de solidarité visait à soutenir l’Association des femmes unies et solidaires de la police nationale et l’Association des vaillantes femmes de la gendarmerie, chargées d’acheminer ces produits aux ayants droit. Le don a été pris en charge par la mutuelle des agents de l’ONI, qui a souhaité, par cet acte, traduire en actes concrets la compassion des travailleurs envers les proches des militaires et policiers morts pour la défense du pays.

Marc Koudbi Zongo, président de la MUT-ONI, a exprimé sa compassion à l’égard des familles endeuillées et formulé des vœux de rétablissement pour les blessés des opérations en cours, rendant hommage aux soldats engagés sur les théâtres d’opération. Pour sa part, Arzouma Daouda Parfait Louré, directeur général de l’ONI, a décrit le geste comme l’expression de la solidarité des mutualistes et de la conscience sociale de l’institution au-delà de ses missions administratives.

Rassemblement institutionnel et reconnaissance des associations

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence d’un représentant du ministère de la Sécurité, l’inspecteur général de police Denise Sebgo, qui a salué l’initiative et rappelé la nécessité d’accompagner les familles éprouvées. Dans son intervention, elle a souligné que les veuves et les orphelins conservent la mémoire des sacrifices consentis au nom de la sécurité nationale et que les manifestations de solidarité participent à préserver cette mémoire.

Les bénéficiaires ont remercié publiquement la mutuelle et les donateurs. Zaïnata Sanko, présidente de l’Association des femmes unies et solidaires de la police nationale, a déclaré se sentir honorée par ce geste et a mis en avant l’importance du soutien matériel et moral pour l’épanouissement des enfants et des épouses victimes des pertes humaines liées aux opérations de sécurité.

Le directeur général de l’ONI a également insisté sur le caractère symbolique du don, admettant que son volume reste modeste au regard des pertes enregistrées, mais affirmant qu’il devait être perçu comme un signe de fraternité et d’attention collective. L’ONI a rappelé son engagement à encourager les initiatives internes visant à renforcer la cohésion sociale et l’entraide entre agents et familles des forces de sécurité.

Outre les représentants de la MUT-ONI et de l’ONI, d’autres acteurs civils et associatifs ont assisté à la remise, lesquels ont été invités par les organisateurs à collaborer pour une distribution rapide et équitable des vivres aux ayants droit. Les modalités de suivi et de distribution ont été évoquées lors de la cérémonie, qui a permis la transmission directe des denrées aux associations chargées de la prise en charge des familles affectées. Le lot de vivres, composé d’une tonne de riz, de six bidons d’huile de 20 litres et de quatre cartons de savon, a été remis aux deux associations pour distribution auprès des veuves et des orphelins, selon