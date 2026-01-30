Burkina Faso : L’Office national d’identification (ONI) offre des vivres et non vivres aux veuves et orphelins des combattants tombés au front

La mutuelle des travailleurs de l’Office national d’identification (ONI), en partenariat avec la direction générale de l’ONI, a remis des vivres et des produits d’hygiène aux veuves et orphelins des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombés au front, lors d’une cérémonie officielle tenue le jeudi 29 janvier 2026 au siège de l’ONI à Ouagadougou. Le don comprenait notamment deux tonnes de riz, huit bidons d’huile et six cartons de savon.

L’événement a réuni des représentants de l’ONI, des associations de femmes issues des corps de sécurité et une délégation du ministère de la Sécurité. La remise, qualifiée de symbolique par les organisateurs, visait à manifester une forme de solidarité institutionnelle envers les familles des policiers et gendarmes décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

Outre les membres de la mutuelle et la direction générale de l’ONI, la cérémonie a été marquée par la participation de l’Inspecteur général de police Marie Denise Sebogo, conseillère technique représentant le ministre de la Sécurité, ainsi que de représentants d’associations engagées dans l’accompagnement des orphelins et veuves du secteur de la sécurité.

Discours des responsables et réactions des bénéficiaires

Koudbi Marc Zongo, président de la mutuelle des travailleurs de l’ONI, a rappelé que l’initiative s’inscrivait dans le cadre des activités sociales de la mutuelle et visait à témoigner « solidarité et compassion » aux familles des agents tués au front. Il a exprimé des vœux de prompt rétablissement pour les personnels blessés et a insisté sur le fait que les bénéficiaires ne devaient pas se sentir abandonnés.

Arzouma Daouda Parfait Louré, directeur général de l’ONI, a souligné la portée sociale de l’action en indiquant que l’office, au-delà de ses missions administratives, assume également une responsabilité sociale. Selon lui, soutenir des actions d’entraide contribue à renforcer la cohésion entre les institutions et les populations affectées par les pertes subies par les forces de sécurité.

Représentant le ministère de la Sécurité, l’Inspecteur général Marie Denise Sebogo a qualifié le geste d’exemple de solidarité. Elle a invité les structures publiques, privées et les organisations de la société civile à multiplier les initiatives similaires en faveur des couches vulnérables, et a salué l’implication des associations présentes, notamment l’Association des vaillantes femmes de la gendarmerie et l’Association des femmes unies et solidaires de la police nationale.

Zaïnatou Sanfo, porte-parole des bénéficiaires, a remercié les donateurs au nom des veuves et des orphelins et a formulé une prière pour la bénédiction et la protection des donateurs et de leurs familles.