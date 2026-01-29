Burkina Faso : L’Institut des Finances Publiques présente un projet d’infrastructures sportives à la Ministre Annick Pikbougoum

Le 28 janvier 2026, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, a reçu en audience une délégation de l’Institut des Finances Publiques du Burkina Faso (IFPB) conduite par son directeur général, Barthélemy Dabré, venue présenter un projet de rénovation et d’extension des infrastructures sportives internes afin d’accueillir des compétitions de niveau élite et d’élargir l’accès au sport pour les stagiaires et la population.

La délégation a exposé les ambitions de l’IFPB, organisme faîtier regroupant notamment l’École Nationale des Régies Financières (ENAREF) et l’École Nationale des Douanes (END). Ces établissements forment un nombre important de jeunes stagiaires, pour lesquels la direction de l’Institut considère le sport comme un vecteur d’éducation, de discipline et d’apprentissage des valeurs citoyennes.

Le projet présenté vise principalement la mise à niveau des espaces sportifs existants au sein de l’Institut. Les responsables ont expliqué que l’objectif est double : permettre l’accueil officiel de compétitions d’élite — le championnat de deuxième division s’y tenant déjà — et aménager des installations adaptées à la pratique du sport de masse et du sport de maintien pour les apprenants et les habitants à proximité.

Recommandations ministérielles et engagements institutionnels

Au cours de l’audience, Madame la ministre a écouté attentivement la présentation technique et les enjeux pédagogiques liés au projet. Elle a salué l’initiative et formulé des orientations précises, notamment l’intégration explicite de composantes dédiées au sport de masse et au sport de maintien, éléments qui n’étaient pas initialement prévus dans le plan soumis par l’IFPB. Ces ajustements visent à renforcer l’aspect inclusif et utilitaire des infrastructures pour des pratiques régulières et non exclusivement compétitives.

Les porteurs du projet ont pris acte des recommandations ministérielles et indiqué avoir intégré ces nouvelles dimensions dans les réflexions techniques. L’accent a été mis sur la nécessité d’assurer une compatibilité entre les normes requises pour l’organisation de compétitions officielles et les aménagements favorisant l’accès quotidien aux installations par les stagiaires et la population locale.

Madame Pikbougoum a également rappelé la volonté de son département de promouvoir le développement d’infrastructures sportives adaptées, dans le cadre des orientations gouvernementales qui mettent l’accent sur l’inclusion, la formation et la cohésion sociale. Elle a encouragé la poursuite des travaux préparatoires en vue d’une mise à niveau des sites existants, tout en insistant sur l’importance de plans techniques et financiers détaillés pour encadrer la réalisation des travaux.

La rencontre a permis d’établir un échange entre l’administration ministérielle et la direction de l’IFPB sur les modalités pratiques d’exécution du projet, les objectifs de fréquentation et les usages attendus des équipements par les différents publics concernés. Source : DCRP/MSJE