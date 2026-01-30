Burkina Faso : Le Premier ministre note des avancées significatives dans le sport, la culture, le tourisme et la communication

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présenté, le 30 janvier 2026 devant l’Assemblée législative de transition (ALT), un exposé sur la situation de la Nation mettant en avant des progrès mesurables dans la communication, la culture, le sport et l’agriculture. Parmi les chiffres retenus figurent plus de 7 000 productions médiatiques visant à contrer la désinformation, une hausse de la fréquentation des établissements touristiques de 4,3 % et une production céréalière supérieure à 7 millions de tonnes en 2025.

Sur la question de la communication, le chef du gouvernement a détaillé une stratégie multiforme : émissions audiovisuelles, contenus écrits et productions numériques conçues pour lutter contre les fake news et déconstruire les stéréotypes. Ces actions s’appuient également sur des reportages de terrain réalisés par des journalistes dans des localités reconquises, dont l’objectif affiché est de rendre plus visibles les opérations et les résultats des forces de défense et de sécurité.

Le secteur culturel et touristique a, selon le gouvernement, enregistré des indicateurs positifs. La part du tourisme national représenterait 78 % de la fréquentation, tandis que les sites touristiques ont vu leur affluence augmenter de 177 %, un bond attribué notamment à l’inauguration du mausolée Thomas Sankara et à l’organisation d’événements majeurs comme le FESPACO. L’Agence Burkinabè du Cinéma et de l’Audiovisuel (ABCA) a été citée comme un élément opérationnel pour soutenir la filière cinématographique et audiovisuelle.

Performances sportives, agricole et perspectives annoncées

Le rapport a mis en lumière les avancées sur le plan sportif : l’homologation par la CAF du stade du 4-Août, la construction en cours du stade de Léguéma à Bobo-Dioulasso et l’organisation du Tour du Faso, remporté par une délégation nationale. Pour l’ensemble de l’année 2025, le Burkina Faso dénombre 481 médailles obtenues lors de 108 compétitions internationales. Le gouvernement a inscrit à son agenda la construction de cinq académies de sport pour 2026.

Sur le plan rural et minier, l’Offensive agropastorale et halieutique est citée comme un facteur de hausse de la production céréalière, qui aurait dépassé les 7 millions de tonnes, portant le taux de couverture céréalière à 126,6 %. La production aurifère est, selon l’Exposé, montée à 94 tonnes. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que l’initiative présidentielle dénommée « Faso Mêbo » sera déployée dans les différentes régions au cours de l’année 2026.

Les éléments présentés par le Premier ministre servent de base au débat prévu pendant la séance de questions-réponses avec les députés de l’Assemblée législative de transition