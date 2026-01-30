Burkina Faso : Le Premier ministre avertit contre le détournement de l’argent destiné au paiement des VDP

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présenté, vendredi 30 janvier 2026 à Ouagadougou, le rapport d’activité du gouvernement pour l’année 2025 devant l’Assemblée législative de transition (ALT), et a répondu aux questions des parlementaires sur la sécurité et la défense, exposant plusieurs mesures prises pour l’accompagnement des forces, la gestion des volontaires et la protection des massifs forestiers ainsi que des actions prévues en 2026 contre le trafic de drogue.

Lors de son intervention, le chef du gouvernement a précisé que l’exécutif a instauré un dispositif d’évaluation psychologique destiné aux unités revenant d’opérations, afin d’identifier et de répondre aux besoins spécifiques des soldats de retour. Des structures spécialisées au sein des forces armées ont été mises en place pour assurer un soutien psychosocial continu aux combattants et à leurs familles, a-t-il indiqué.

Parmi les dispositifs cités figure l’Agence de Soutien aux Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG), qualifiée d’outil d’écoute et d’appui multiforme. Le Premier ministre a également assuré que les blessés en opération bénéficient d’une prise en charge intégrale par le service de santé des Forces armées nationales. Le volet civilo‑militaire a été présenté comme systématique dans les opérations : soins médicaux offerts aux populations traversées, forages réalisés par le génie militaire pour fournir de l’eau potable et actions de sensibilisation destinées aux soldats sur la protection des civils et de leurs biens.

Formation, rémunérations des volontaires et sécurité des massifs forestiers

Sur la question des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le Premier ministre a reconnu des insuffisances de formation et annoncé que le processus de réorganisation visera à regrouper les VDP communaux en groupements opérationnels régionaux afin de faciliter leur encadrement, le soutien logistique et l’amélioration du management. Cette réorganisation doit intégrer des actions de formation continue pour renforcer les compétences opérationnelles des volontaires.

Interrogé sur les cas de non‑paiement de primes à certains VDP, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a expliqué que les suspensions résultent généralement de notes officielles motivant une suspension pour manquement ou faute, notifications adressées aux intéressés. Il a précisé que les montants non versés sont reversés à la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) par des actes administratifs et a assuré que toute tentative de détournement de fonds destinés aux VDP ferait l’objet d’un traitement rigoureux.

Concernant la sécurisation des massifs forestiers, le Premier ministre a rappelé que près de 30 % du territoire national est couvert par des forêts et espaces de conservation. Pour répondre à la vulnérabilité de ces zones face aux groupes armés, le gouvernement a recruté et formé 4 000 agents forestiers et réarticulé le dispositif des eaux et forêts, notamment par la création d’unités combattantes des eaux et forêts. Le rattachement de la direction générale des eaux et forêts au ministère de la Sécurité a été présenté comme une mesure destinée à mieux coordonner la sécurisation de ces massifs avec la stratégie nationale de sécurité.

Sur la lutte contre le trafic illicite et la consommation de drogues chez les enfants, l’exécutif prévoit pour 2026 la conduite d’au moins 500 séances de sensibilisation en milieu scolaire visant à toucher plus de 50 000 personnes. Des opérations de saisies de stupéfiants et des actions d’assainissement des abords des établissements scolaires sont également programmées.