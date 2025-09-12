PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Diplomatie image/svg+xml Burkina Faso : le gouvernement instaure la gratuité du visa pour les Africains

Burkina Faso : le gouvernement instaure la gratuité du visa pour les Africains

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Pingdwendé Gilbert Ouédraogo
Pingdwendé Gilbert Ouédraogo
- Publicité-
. .

Le Burkina Faso a décidé de rendre le visa gratuit pour tous les ressortissants africains. L’annonce a été faite ce mercredi à l’issue du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, cette mesure s’inscrit dans la vision panafricaniste du chef de l’État et vise à renforcer les liens de fraternité entre les peuples du continent. « Tout Africain souhaitant se rendre au Burkina Faso n’aura plus à payer de frais de visa », a-t-il déclaré, précisant toutefois que la gratuité ne signifie pas suppression du visa.

L’exécutif burkinabè explique que cette décision a pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, tout en consolidant l’intégration africaine. Lors de la même réunion, le gouvernement a également adopté un projet de loi fixant les jours chômés et payés, ainsi que les journées de commémoration et de recueillement.

D’après le ministre de la Fonction publique, Mathias Traoré, le temps annuel de travail effectif des agents publics est de 214 jours, en raison des weekends et des fêtes légales. Une étude du ministère des Finances estime que ce déficit de temps de travail pourrait coûter plus de 67,5 milliards FCFA au budget de l’État en 2025.

Enfin, le Conseil des ministres a prononcé la révocation de quatre agents publics pour falsification de diplômes. Vingt-et-un autres avaient déjà été sanctionnés la semaine dernière pour les mêmes faits.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Daniel Edah : 4 raisons qui en font le candidat de l’opposition en 2026

RD Congo

RDC : un naufrage fait des dizaines de morts dans la province de l’Équateur

Bénin

Décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss: Macky Sall exprime sa douleur

Bénin

Bénin: fin de circulation des véhicules aux vitres teintées, leur répression annoncée

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le PPA-CI conteste la décision du Conseil constitutionnel

États-Unis: un suspect arrêté après l’assassinat de Charlie Kirk

Bénin

Bénin: Emmanuel Golou inhumé le 20 septembre prochain à Klouékanmè

Bénin

Bénin: 2 présumés cybercriminels dont un prétendu roi d’Abomey devant la Criet

RD Congo

RDC : le procès de Joseph Kabila reporté au 19 septembre

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit Assalé Tiémoko et Vincent Toh Bi

VOIR TOUS LES FLASHS