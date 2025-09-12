Burkina Faso : le gouvernement instaure la gratuité du visa pour les Africains

Le Burkina Faso a décidé de rendre le visa gratuit pour tous les ressortissants africains. L’annonce a été faite ce mercredi à l’issue du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, cette mesure s’inscrit dans la vision panafricaniste du chef de l’État et vise à renforcer les liens de fraternité entre les peuples du continent. « Tout Africain souhaitant se rendre au Burkina Faso n’aura plus à payer de frais de visa », a-t-il déclaré, précisant toutefois que la gratuité ne signifie pas suppression du visa.

L’exécutif burkinabè explique que cette décision a pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, tout en consolidant l’intégration africaine. Lors de la même réunion, le gouvernement a également adopté un projet de loi fixant les jours chômés et payés, ainsi que les journées de commémoration et de recueillement.

D’après le ministre de la Fonction publique, Mathias Traoré, le temps annuel de travail effectif des agents publics est de 214 jours, en raison des weekends et des fêtes légales. Une étude du ministère des Finances estime que ce déficit de temps de travail pourrait coûter plus de 67,5 milliards FCFA au budget de l’État en 2025.

Enfin, le Conseil des ministres a prononcé la révocation de quatre agents publics pour falsification de diplômes. Vingt-et-un autres avaient déjà été sanctionnés la semaine dernière pour les mêmes faits.